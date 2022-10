Były minister broni systemu handlu emisjami CO2

- Rzeczywiście pan premier Morawiecki mówił, żeby zawiesić system ETS. Myślę, że to jest próba przekierowywania refleksji czy dyskusji na zupełnie nieistotny tor - ocenił Marcin Korolec, były minister środowiska, podczas konferencji PRECOP 27 w Katowicach.

Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, minister środowiska w latach 2011-2013, przewodniczący COP19, wziął udział w debacie „Emisje gazów cieplarnianych” przeprowadzonej w ramach konferencji PRECOP 27, odbywającej się w Katowicach.

- Rzeczywiście pan premier Morawiecki mówił ,żeby zawiesić system ETS. Myślę, że to jest próba przekierowania refleksji czy dyskusji na zupełnie nieistotny tor. W tym sensie, że to nie ETS jest winien wysokich cen energii w Polsce i Europie, tylko wojna w Ukrainie - skomentował Marcin Korolec.

Wskazał przy tym m.in., że już w 2021 roku Rosja wywołała wojnę energetyczną w Europie, bo nie napełniała magazynów gazu, co doprowadziło do kryzysu energetycznego już zeszłej zimy.

- Przyczyna wysokich cen energii w Europie to po pierwsze wojna energetyczna, którą Federacja Rosyjska wywołała w Europie jeszcze przed tym, jak napadła na Ukrainę. Druga rzecz jest tak, że jedynym racjonalnym zachowaniem dzisiaj jakie można byłoby zastosować w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to jest masowa ucieczka inwestycyjna w kierunku odnawialnych źródeł energii - powiedział Marcin Korolec.

Opowiedział się m.in. za odblokowaniem ustawy 10H i masową instalacją pomp ciepła, oceniając, że „opowiadanie o tym, żeby zawiesić system rynkowy jest bajaniem w tym sensie, że aby to się zdarzyło, to trzeba byłoby zmienić prawo europejskie, zmienić dyrektywę, osiągnąć może nie konsensus ale większość głosów w Radzie UE i większość głosów w Parlamencie”.

- Nie widzę takiej perspektywy, żeby to się mogło wydarzyć - powiedział Marcin Korolec.

Zdaniem Marcina Korolca to, co można byłoby zrobić w systemie ETS i co wydaje się nie wywracałoby logiki tego systemu, to można byłoby pożyczyć z przyszłości część uprawnień i przerzucić je na obecny okres.

- I cena mogłaby dzisiaj spaść, ale cały system nie byłby poddany w wątpliwość, bo działałby tak jak działa - mówił Marcin Korolec.