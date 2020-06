Były minister o konsolidacji energetyki: Moim obowiązkiem jest ostrzegać

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, w ostatnich dniach potwierdził, że kierowany przez niego resort przygotowuje się do konsolidacji branży energetycznej. Ostatnim ministrem z ramienia PiS, który sterował podobnym procesem, był Krzysztof Tchórzewski. O zamiarach wicepremiera mówi: ambitne, kibicuję, ale i ostrzegam.

Teraz sprintem?

- Trzeba na to patrzeć obiektywnie. Każdy podmiot musi działać na własną korzyść. Z drugiej strony – musi działać z korzyścią dla odbiorców. Gdyby podzielić to w ten sposób, że w jednych rękach byłoby wszystko to, co „zielone”, w drugich to, co węglowe, gazowe w trzecim, to stworzymy sytuację, w której można się nawzajem szantażować. Najmniej odporna byłaby ta grupa „zielona”, bo nie jest w stanie zapewnić ciągłości dostaw energii – ocenia były minister energii.Z kolei powstanie jednej spółki łączącej różne typy aktywów, dominującej na rynku i wykorzystującej swoją dominującą pozycję, byłoby, na co zwraca uwagę Tchórzewski, niezgodne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.- Uważałem, że musimy iść systemem troszeczkę zachowawczym, ale stałym i sprawnym. Natomiast moi koledzy uważają, że trzeba iść szybciej. Ja ich podziwiam za to, szanuję; nawet cieszę się i sekunduję, żeby się udało. Jednak moim obowiązkiem jest ostrzegać i pokazywać szereg niebezpieczeństw.Były minister energii zwraca też uwagę na rolę relacji ze strona społeczną – kluczową z punktu widzenia sprawności procesu konsolidacji.- Bez wsparcia całości załogi i przedstawicieli społecznych skutecznej konsolidacji nie da się zrobić. Jeżeli z załogą zarządy się nie liczą, to ostatecznie przegrywają. W tej dziedzinie czeka ministra Sasina i jego zespół bardzo dużo pracy.