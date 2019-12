Capgemini: Cele z porozumień klimatycznych są nie do osiągnięcia

Globalne zapotrzebowanie na energię i emisje gazów cieplarnianych (GHG) wzrosły w 2018 r., zagrażając ustaleniom Porozumienia Paryskiego. Pomimo rozwoju OZE oraz spadku kosztów produkcji tej energetyki, to jednak nadal paliwa kopalne zaspokajają głównie rosnące zużycie energii. Transformacja energetyczna jest również zagrożona napięciami geopolitycznymi i handlowymi oraz spadającym poziomem inwestycji w czystą energię. To stwierdzenia ze sprawozdania World Energy Markets Observatory (WEMO), opracowanego przez firmę doradczą Capgemini we współpracy z De Pardieu Brocas Maffei i Vaasa ETT.





Europa jest na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch z trzech podstawowych celów klimatycznych wyznaczonych przez UE na 2020 rok, czyli: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w porównaniu z 1990 r. oraz zapewnienia udziału energii z OZE na poziomie co najmniej 20 proc.Patrz też: Europejski Zielony Ład. Tak ma wyglądać rewolucja klimatyczna w UE Rządy krajowe potwierdziły ostatnio plany redukcji emisji dwutlenku węgla. Francja zobowiązała się, że do 2022 r. zaprzestanie wytwarzać energię elektrycznej z węgla, a do 2035 r. połowę energii będzie pochodzić z energetyki jądrowej. Niemcy planują, aby do 2038 r. wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe, które w 2018 r. miały 37 proc. udział w produkcji energii elektrycznej.Patrz też: Na transformację polskiej energetyki do 2040 roku potrzeba 93 mld euro Napięcia geopolityczne i problemy energetyczne są coraz bardziej ze sobą powiązane, podkreśla się w analizie. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, wykorzystały swoją rosnącą dominację na rynku energii na swoją korzyść w dziedzinie geopolityki.USA nadal zwiększały wydobycie z łupków, co pozwoliło im przełamać zależność od Bliskiego Wschodu w dostawach ropy naftowej i gazu. Do 2025 r. z łupków ma pochodzić ponad połowa światowego wzrostu wydobycia ropy naftowej (75 proc.) i blisko połowy gazu (40 proc.).Chiny pogłębiają strategiczną przewagę, bowiem produkują 95 proc. surowców i metali ziem rzadkich, które są niezbędne do przyspieszenia transformacji energetycznej.Zarazem nadal rozwijały energetykę węglową, która ma 70 proc. udział w światowej tego sektora produkcji, a zatem odpowiednio duży - udział w globalnej emisji spalin. Choć rozpowszechniają tanie panele słoneczne, w raporcie podkreślono, że wkrótce Chiny mogą również stać się liderem w dziedzinie technologii jądrowej.W raporcie stwierdzono, że, biorąc pod uwagę obecne tendencje konsumpcyjne, cele założone w ramach porozumienia klimatycznego wyglądają nierealistycznie.Aby to zmienić, rządy musiałyby wprowadzić bardziej radykalne rozwiązania. Rekomendacje zawarte w raporcie są następujące: