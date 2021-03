Cena maksymalna za prąd z morskich wiatraków wkrótce, liberalizacja ustawy odległościowej czeka

Cena maksymalna dla inwestorów za prąd z morskich farm wiatrowych musi być ustalona szybko, bo terminy gonią. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu ocenił, że będzie podana do wiadomości w przyszłym tygodniu. Inwestorzy czekają też na odpowiedź co z zapowiadaną liberalizacją tzw. ustawy odległościowej. Tu prostej odpowiedzi nadal nie ma, bo jak poinformował wicepremier Jarosław Gowin, nowela tej ustawy czeka na włączenie do wykazu prac Rady Ministrów.

- Nie mogę jeszcze udzielić informacji, jaka to będzie cena. Myślę, że w przyszłym tygodniu ta informacja będzie podana opinii publicznej - stwierdził Ireneusz Zyska, mówiąc o cenie maksymalnej prądu dla morskich farm wiatrowych

- Nasze ministerstwo przygotowało nowelizację ustawy o lądowych farmach wiatrowych Z niecierpliwością czekamy na wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów - poinformował wicepremier Jarosław Gowin

W Polsce na koniec 2020 roku, według danych Agencji Rynku Energii, moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych wynosiła prawie 6402 MW wobec około 5911 MW na koniec 2019 roku

Cena za nową energetykę