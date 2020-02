Cena uprawnień do emisji CO2 spadła o ponad 4 proc.

W ciągu kilku dni cena uprawnień do emisji CO2 gwałtownie, bo o ponad 4 proc., spadła do poziomu 24,36 euro. To jednak na pewno nie był wyłącznie skutek publikacji harmonogramu brytyjskich aukcji CO2. Niestety, w Europie liczba zachorowań na koronawirusa wzrosła w ostatnich dniach, co zaczęło się wyraźnie przekładać negatywnie na rynki energetyczne i z nimi powiązane - mówi Tomasz Bujacz, Senior Corporate Trader w Vertis Environmental Finance.

Brexit sporo namieszał również na rynku uprawnień do emisji CO2. Kalendarz brytyjskich aukcji został opublikowany dopiero 21 lutego. Wynika z niego, że aukcje brytyjskich uprawnień do emisji CO2 zostaną wznowione 4 marca 2020 - informuje Tomasz Bujacz.

Mówi się, że Wielka Brytania planuje ustanowienie własnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 a długoterminowym planem jest połączenie EU ETS z systemem brytyjskim. Niewykluczone zatem, że kiedyś Wielka Brytania wróci do EU ETS - mówi trader.

