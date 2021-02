Centra danych chcą więcej energii z OZE

Zapotrzebowanie na energię centrów danych w krajach Unii Europejskiej do 2030 r. może wzrosnąć o ponad 18 proc., co będzie stanowiło aż 3,2 proc. ogólnego zapotrzebowania krajów członkowskich. Operatorzy centrów danych starają się ograniczać pośrednie emisje CO2 i stawiają na energię ze źródeł odnawialnych.

Zielona Europa

Pakt zakłada, że do 2025 roku centra danych mają korzystać w 75 proc. z odnawialnych źródeł energii a do roku 2030 wartość ta ma wzrosnąć do 100%.Założono, że do 2025 r. nowo powstałe centra danych w zimnym klimacie muszą osiągnąć efektywność PUE na poziomie 1.3, a w ciepłym 1.4. a do 2030 te standardy mają wdrożyć już istniejące centra danych.Zaplanowano też, że centra danych będą przetwarzać i recyklingować swój sprzęt i komponenty.Cele i postępy Paktu na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych będą weryfikowane przez Komisję Europejską co najmniej dwa razy w roku.Według badań Komisji zapotrzebowanie na energię centrów danych do 2030 r. wzrośnie o ponad 18 proc., co będzie stanowiło aż 3,2 proc. ogólnego zapotrzebowania krajów członkowskich.Żeby neutralność klimatyczna Europy stała się możliwa, niezbędne jest wspieranie nowych rozwiązań technicznych takich jak bardziej efektywne systemy chłodzenia, wykorzystanie wytworzonego już ciepła lub rozwój źródeł energii odnawialnej.- Europejski Zielony Ład ma sprawić, by Europa stała się pierwszym, neutralnie klimatycznym kontynentem do roku 2050. Z tego powodu nie możemy lekceważyć naszego zużycia prądu oraz tego w jaki sposób jest produkowany. Pod tym względem nowoczesne i bardziej ekologiczne technologie cyfrowe są kluczowe dla osiągnięcia ambitnych celów Europy - mówi Margrethe Vestager, europejska wicekomisarz odpowiedzialna za strategię Europa na miarę ery cyfrowej.