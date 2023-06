Centralne ustalanie cen uniemożliwi transformację energetyki

Zanim zaczniemy korygować politykę energetyczną, musimy wrócić do rynku energii - uważa były prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Krzysztof Kilian. Jego zdaniem centralne ustalanie cen uniemożliwi transformację.

Krzysztof Kilian pozytywnie ocenia propozycje zmian do Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040). Szybszy rozwój źródeł odnawialnych jest jego zdaniem właściwym kierunkiem.

W wyniku politycznego awanturnictwa straconych zostało siedem lat i wiele projektów - twierdzi były szef energetycznego potentata.

W PEP 2040 brakuje legislacyjnych czy organizacyjnych narzędzi, które pozwalałyby uprawdopodobnić realizację zakładanych celów.

Krzysztof Kilian widzi główny problem polityki energetycznej Polski nie w jakości analiz czy oprzyrządowania prawnego, lecz w tym, że rynek energii elektrycznej został zlikwidowany.

Niedawno Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do prekonsultacji scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. To część procesu aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, który jest wypełnieniem unijnego prawa. Biznes czyta takie dokumenty jak PEP, są dla niego ważne czy nie?

Krzysztof Kilian, prezes PGE w latach 2012-2013:

- Wszystkie dokumenty określające polityki sektorowe, które konstruują rządy, są w liberalnych i transparentnych gospodarkach istotne, ponieważ pozwalają biznesowi stać się partnerem w realizacji tych polityk.

W energetyce, która jest sektorem wymagającym długoterminowego planowania i długoterminowych inwestycji oraz mocno regulowanym, bez wiedzy o tym, co państwo chce osiągnąć, a więc bez znajomości polityki energetycznej trudno mówić o poważnych inwestycjach.

W związku z tym polityka energetyczna państwa to w tej branży elementarz dla biznesu. To się wydaje banalne, ale bez tego nie da się projektować długoterminowych zdarzeń, które budują wiarygodność państwa.

Polityka w przypadku energetyki powinna ubezpieczać decyzje i ryzyka inwestycyjne. Trzeba wiedzieć, czy to, co chcemy zrobić dzisiaj, jutro będzie aktualne i potrzebne. Polityka energetyczna ma dawać rękojmie inwestorom, że ich inwestycje są bezpieczne, niezależnie od ryzyk biznesowych, jakie muszą ponieść.

Obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2040 roku jest od dawna nieaktualna i wymaga istotnych zmian

Jak, traktując politykę energetyczną jako ubezpieczenie decyzji inwestycyjnych, ocenia pan obecny dokument PEP 2040 i praktykę polityczną oraz propozycje zmian?

- Aktualnie obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, przynajmniej w części istotnych założeń, a obiektywnie rzecz biorąc chociażby z powodu wojny na Ukrainie, jest od dawna nieaktualna i wymaga istotnych zmian. Natomiast przez ostatnie kilka lat władze zarządzały branżą energetyczną od kryzysu do kryzysu, od zdarzenia do zdarzenia zmieniając stanowiska, co stwarzało wiele niepewności na rynku.

Najpierw wzmacniany był węgiel (wprowadzenie rynku mocy) przy ograniczaniu rozwoju OZE (tzw. ustawa 10H, długotrwałe prace nad ustawą offshorową). W końcu jednak zadeklarowany został odwrót od węgla, ruszył offshore. Złagodzona została też ustawa antywiatrakowa. W wyniku politycznego awanturnictwa politycznego straconych zostało siedem lat i wiele projektów .

Przykładem polityki energetycznej w praktyce jest też NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego - red.), która miała powstać dwa lata temu i... może powstanie. Tak gruntowne przekształcenie sektora energetycznego jest zależne od koniunktury politycznej. Ponieważ wybory parlamentarne odbędą się za kilka miesięcy, cały projekt zawisł gdzieś w próżni. A że takie przekształcenia są możliwe, pokazały koncerny niemieckie.

Kiedy pan zarządzał PGE, polityka energetyczna państwa była brana pod uwagę w kierowaniu grupą, czy to był świat równoległy do praktyki gospodarczej?

- Dla nas to był ważny dokument, bo między innymi wtedy ustalany był krajowy plan przydziału energetyce darmowych uprawnień do emisji CO2, wynikający z prowadzonej polityki energetycznej. Z drugiej strony polityka energetyczna pozwala budować strategie rozwojowe i dostosowywać model biznesowy do wyzwań rynkowych.

Kurs na energetykę zero- i niskoemisyjną jest oczywisty już od co najmniej dekady

A jak pan, co do kierunku, ocenia propozycję zmian do PEP 2040 przedstawioną do prekonsultacji?

- Główna cecha proponowanej aktualizacji PEP 2040 to szybszy rozwój OZE, co kierunkowo jest właściwe. W Unii Europejskiej wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych nie obroni się ekonomicznie m.in. ze względu na koszty CO2.

Kurs na energetykę zero- i niskoemisyjną jest oczywisty już od co najmniej dekady, bo wtedy stało się jasne, że energetyka od 2020 roku nie będzie miała w ogóle darmowych uprawnień do emisji CO2.

Rząd nauczył się pisać ładne dokumenty, ale polityka energetyczna powinna pokazywać znacznie więcej niż tylko cele czy prognozy, a mianowicie także narzędzia, jakich rząd chce użyć, żeby zrealizować proponowane zamiary.

Biznes potrzebuje strategii, które pozwalają narysować mapę prognozowanych zdarzeń i dopasować się do nich, a w projekcie aktualizacji czy zmiany PEP 2040 nie ma wskazanych propozycji regulacji bądź zmiany organizacji rynku, które pozwalałyby uprawdopodobnić realizację zakładanych celów.

To jest ważne, bo ubezpieczeniem możliwości wykonania tego, co rząd zarysował jako politykę energetyczną, są rozwiązania regulacyjne. Jeśli przyjąć, że liczby i kierunki są właściwe, to bez pokazania chociaż z grubsza narzędzi realizacji celów wartość polityki energetycznej spada.

Ale moim zdaniem tak naprawdę obecnie główny problem polityki energetycznej Polski nie tkwi w jakości analiz, oprzyrządowania prawnego czy konsekwencji działania.

Interwencja państwa była konieczna. Demontaż konkurencyjnego rynku energii - nie

To w takim razie na czym polega?

- W efekcie wybuchu wojny na Ukrainie powstała sytuacja, która uzasadniała interwencję państwa w energetyce, ale uważam, że nie było powodu, żeby jednocześnie likwidować rynek energii elektrycznej, co jednak się stało.

Demontaż konkurencyjnego rynku energii elektrycznej zaczął się przed wybuchem wojny na Ukrainie, od likwidacji obliga giełdowego, a później poszedł dalej poprzez ustalenie urzędowych cen energii na rynku bilansującym w wyniku zmiany rozporządzenia, co znalazło odzwierciedlenie w postaci obniżki cen hurtowych.

Wreszcie doszło do mrożenia cen sprzedaży energii i ustalenia limitów cen energii dla wytwórców, czyli de facto zostały wprowadzone ceny urzędowe na prąd zarówno na rynku produkcji, jak i sprzedaży prądu. Moim zdaniem mogliśmy się obyć co najmniej bez zmian na rynku bilansującym, a likwidacja obliga to błąd, bo rynek staje się nieprzejrzysty.

W każdym razie przestały funkcjonować narzędzia, które pozawalały kalkulować finansowo sytuację na rynku i podejmować adekwatne do tego decyzje, a w efekcie ceny energii przestały pełnić rzetelną funkcję informacyjną.

Zanim zaczniemy korygować politykę energetyczną, musimy wrócić do rynku energii. Teraz na rynku energii jesteśmy w scenariuszu centralnego ustalania cen, co de facto uniemożliwi transformację sektora i obarczy nieuzasadnionymi kosztami odbiorców energii elektrycznej.

Rynek energii elektrycznej to zdarzenia gospodarcze, gdzie wytworzenie energii elektrycznej i jej dostarczenie ograniczone jest regulacjami odzwierciedlają koszty na nią poniesione w stosunku do osiągniętych przychodów. Tym samym można powiedzieć, że podatnicy dokładają się tylko tam, gdzie regulacje chronią wrażliwych odbiorców, a nie dokładają się do nieefektywnych ekonomicznie taryf, będących jedynie narzędziem politycznym w rękach rządzących.

Uważa pan, że ta faktycznie bardzo daleko idąca interwencja państwa na rynku energii elektrycznej nie jest stanem przejściowym?

- Niektóre rozwiązania, jak zmiany na rynku bilansującym czy mrożenie cen detalicznych, były wprowadzane z intencją utrzymania ich do końca 2023 roku, ale kto wie, co się wydarzy. Tak czy inaczej nie było powodów, żeby demolować giełdę energii i rynek bilansujący. Takimi zdarzeniami można zarządzać w kryzysie, co łatwe nie jest, ale warto.

Nie wolno zapominać, że rynkowo ustalane ceny, rynek konkurencyjny to kluczowy nośnik informacji pozwalający ocenić, czy projekt inwestycyjny ma sens czy nie. A obecnie na rynku energii elektrycznej - czy tym, co z niego zostało - właściwie każdego dnia minister może zakomunikować zmianę cen. Mam nadzieję, że w 2024 r. nie będzie już takiej niepewności, że zaczniemy powrót do rynku energii elektrycznej i do konsekwentnej transformacji sektora.