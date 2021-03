Ceny ciepła pójdą w górę. Ministerstwo tłumaczy zgodę na podwyżki

Ministerstwo Klimatu zezwoli firmom ciepłowniczym na uwzględnianie w taryfach lawinowo rosnących kosztów CO2 - wynika z projektu rozporządzenia zamieszczonego w wykazie prac resortu klimatu. Zdaniem resortu, brak podwyżek może oznaczać bankructwo firm ciepłowniczych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.



"Konieczność szybkiej zmiany taryf dla ciepła wynika ze zmian zmian kosztów uprawnień do emisji CO2, co jest spowodowane gwałtownymi wzrostami notowań tych uprawnień na światowych giełdach" - napisał resort klimatu w projekcie rozporządzenia.

"Proponuje się umożliwić zmiany taryf dla ciepła, ze względu na istotną zmianę ceny uprawnień do emisji CO2, w sposób szybki, bez konieczności badania i analizowania całej taryfy dla ciepła. Umożliwi to zakończenie postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki i pozwoli wprowadzić ją do stosowania – co umożliwi pokrycie rosnących gwałtownie kosztów emisji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ministerstwo uważa, że należy uwzględnić duże, niezaplanowane koszty zakupu uprawnień do emisji przez skorygowanie przychodów przedsiębiorstwa, bowiem "koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 są bezsprzecznie kosztami uzasadnionymi".



Brak takich działań, jak argumentuje ministerstwo, może być przyczyną postawienia przedsiębiorstw w stan upadłości, w wyniku czego może być zagrożone bezpieczeństwo energetyczne odbiorców ciepła i mieszkańców w gospodarstwach domowych.



Wydanie rozporządzenia planowane jest do 15 kwietnia.

Ceny uprawnień do emisji mocno w górę

Przypomnijmy, ceny uprawnień do emisji CO2 biją kolejne rekordy. Co więcej, zdaniem ekspertów, musimy się przygotować na dalsze wzrosty.



- Uważam, że nadal będzie występowała duża zmienność cen uprawnień do emisji CO2 (EUA), a utrzymanie się trendu wzrostowego (...) jest jak najbardziej prawdopodobne - mówi Tomasz Bujacz, Senior Corporate Trader w Vertis Environmental Finance.

Czytaj: Ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły 42 euro

W lutym 2021 padł pierwszy rekord cen uprawnień do emisji CO2, kiedy sięgnęły one nienotowanych wcześniej 35,42 euro, a później kolejny, gdy doszły do blisko 40 euro. W drugim tygodniu marca 2021 cztery z pięciu dni handlowych przyniosły kolejne maksymalne poziomy cen uprawień do emisji CO2 – 40,83 euro, 41,85 euro, 42,67 euro i w piątek 12 marca – 42,90 euro. 16 marca 2021 notowania EUA zaczęły się od poziomu 42,85 euro.