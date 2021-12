Ceny CO2 muszą prowokować dyskusję, ale rząd też ma sporo za uszami w tej sprawie

Polski rząd krytykuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli ETS. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa stwierdziła, że spekulacja na rynku uprawnień do emisji, a także bezwładność instytucji UE jest faktem, a to przyczynia się to do podwyżek cen energii i napędza inflację. Z drugiej strony sam rząd w sprawie ETS jest krytykowany, ale raczej nie za wytykanie wad systemu, a za to, że do budżetu przez lata wracały krocie z ETS, a na transformację energetyki przeznaczamy mało.

Rada Europejska na posiedzeniu 16 grudnia 2021 przyjęła m.in. konkluzje ws. Covid 19, ale unijnym przywódcom nie udało się osiągnąć konkluzji ws. przyczyn wzrostu cen energii.

Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała m.in., że Polska nie mogła przyjąć konkluzji ws. wzrostu cen energii, bo "proponowano dalszą pogłębioną analizę przyczyn kryzysu i wzrostu cen energii z ewentualnym badaniem potencjalnej spekulacji", a „to powinno być już dawno zrobione”.

Polski rząd krytykuje EU ETS, ale do budżetu wraca sporo z CO2 i nie przekłada się tego na inwestycje w energetykę. - W tym roku do budżetu wpłynie 25 miliardów zł z aukcji #O2. Jakie ekoprojekty przygotowaliście, żeby zainwestować te górę pieniędzy? - zapytał w mediach społecznościowych Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Spekulacje na rynku uprawnień do emisji jest faktem

Spekulacja na rynku uprawnień do emisji, a także bezwładność instytucji UE jest faktem. Przyczynia się to do podwyżek cen energii i napędza inflację. Postulujemy o natychmiastowe zmniejszenie roli instytucji finansowych w handlu #ETS. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) December 17, 2021