Ceny dwutlenku węgla znów szybują. Blisko psychologiczna bariera

Ceny pozwoleń do emisji CO2, wzrosły do ​​ponad 97 euro za tonę, co jest najwyższym poziomem od ośmiu tygodni. Jeszcze pod koniec maja były one na poziomie poniżej 80 euro.

Rynek CO2 w 2023 r. jest niestabilny. W lutym 2023, po raz pierwszy w historii, ceny spot CO2 przekroczyły 100 euro. Pod koniec maja spadły poniżej 80 euro.

Zdaniem części analityków, wzrost cen CO2 można wiązać z wyższymi cenami gazu ziemnego. W maju ceny gazu ziemnego, podobnie jak ceny CO2, były w trendzie spadkowym.

Od początku czerwca ceny gazu na TGE na rynku dnia następnego rosną, momentami przekroczyły nawet 200 zł za MWh, 26 czerwca były one na poziomie 169,92 zł za MWh.

Europejski system handlu emisjami – znany także jako „wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla ” lub system ETS jest pierwszym, obecnie największym po Chinach systemem handlu emisjami CO₂ na świecie. W praktyce koszty pozwoleń do emisji to parapodatek nakładany na przemysł i energetykę, które są emisyjne.

Zdaniem analityków Vertis przekonanie o rychłym zamykaniu krótkich pozycji (tzw. short squeeze) może wyciągnąć cenę CO2 w górę ze spadkowego trendu obserwowanego w maju.

CO2 powiązane z cenami gazu ziemnego - one także rosną

W maju 2023 r. średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu na Towarowej Giełdzie Energii ukształtowała się na poziomie 158,6 zł za MWh, co stanowi spadek o 63,68 zł na MWh względem kwietnia.

Na przełomie maja i czerwca nastąpił dołek notowań gazu, które następnie zaczęły rosnąć. Na rynku dnia następnego gazu w czerwcu momentami ceny przekroczyły nawet 200 zł za MWh, 26 czerwca były one na poziomie 169,92 zł za MWh.

Rynek CO2 z dużymi wahaniami: od 100 do 80 euro

Rynek CO2 w UE od początku 2023 r. jest mocno rozchwiany. Rok 2023 zaczął się od wydarzeń historycznych.

- Luty 2023 r. zostanie zapamiętany przez uczestników rynku uprawnień, jako szczególny miesiąc, ponieważ po raz pierwszy w historii został przekroczony niebotyczny poziom 100 euro (w dniu 21 i 27 lutego). Co prawda udało się to osiągnąć tylko na rynku terminowym (na rynku spot zabrakło do tego ok. 3 euro), ale i tak nie umniejsza to wagi tego wydarzenia. Osiągnięcie nowego poziomu ATH (ang. „all time high”) stało się wbrew opiniom większości ekspertów, którzy wieszczyli raczej spadki niż wzrosty, jako powód podając często plan zwiększenia podaży uprawnień w EU ETS w ramach REPowerUE - raportował Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Na rynku wtórnym uprawnień do emisji kwiecień rozpoczął się od mocnych wzrostów cen w stosunku do końcówki marca 2023 r. W efekcie, w dniu 11 kwietnia 2023 r., notowania cen uprawnień sięgnęły niespełna 95 euro, czyli aż o 5,5 euro więcej niż w dniu 31 marca 2023 r.

Nadwyżki uprawnień i przestawienie produkcji na gaz

Kiedy po osiągnięciu poziomu ok. 95 euro, wydawało się, że pojawi się szansa na przetestowanie wartości trzycyfrowych, znów powtórzyła się sytuacja z wcześniejszych miesięcy. Podobnie jak w marcu, rynek nie potrafił przełamać bardzo ważnego oporu cenowego wykazując w tym względzie dużą słabość.

Maj 2023 r. stał pod znakiem kontynuacji kwietniowych spadków cen uprawnień do emisji, pod koniec tego miesiąca ceny uprawnień spadły poniżej 80 euro za tone.

- Być może przecena była efektem wyprzedaży uprawnień przez producentów energii, którzy po przestawieniu produkcji na tańszy gaz dysponowali nadwyżkami uprawnień - wcześniej zakupionymi na rynku futures w ramach potrzeb hedgingowych - ocenia KOBiZE.

Prognozowanie tego, jak zachowają się ceny CO2 w najbliższych tygodniach, nie jest łatwym zadaniem. Wiele będzie zależało m.in. od pogody. Jeżeli nadejdzie wielka fala upałów można się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na energię w związku ze stosowaniem urządzeń chłodzących i klimatyzacji. Niejasna wciąż jest też sytuacja w przemyśle w krajach UE, ale można się tutaj spodziewać dobrych informacji, które przełożyłyby się na wzrost cen CO2.