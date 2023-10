Ceny energii dla gospodarstw domowych. Są już pierwsze wnioski od grup energetycznych

Do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły już pierwsze wnioski od grup energetycznych w sprawie cen energii dla gospodarstw domowych w 2024 r. Podwyżki cen prądu mogą wynieść nawet 70 proc. Klienci jednak tego nie odczują, gdyż ceny zostaną zamrożone lub ograniczone.

Termin składania wniosków mija 31 października 2023 r.

Przygotowująca się do objęcia władzy opozycja szuka rozwiązań, żeby uniknąć skokowych podwyżek cen w 2024 r. Szczegółowe rozwiązania będą gotowe w ciągu kilku tygodni.

Na biurku prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) leżą już wnioski od sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej o ustalenie taryfy na 2024 r. Jak wynika z informacji serwisu Business Insider, pierwsze z nich wpłynęły do regulatora w piątek. Natomiast cały komplet dokumentów powinien trafić do URE we wtorek, 31 października do końca dnia.

Ceny energii na giełdzie wzrosły, więc wnioski też są wyższe

Taryfy do zatwierdzenia muszą przedstawiać cztery kontrolowane przez Skarb Państwa koncerny: Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron i Energa.

Żadna z nich oficjalnie nie informuje o proponowanych cenach, ale firmy przyznają, że stawki będą wyższe od tych, które Polacy widzą dziś na swoich rachunkach.

Pytani przez Business Insider analitycy zajmujący się branżą energetyczną podkreślają, że wnioskowane taryfy to w dużej mierze pochodna cen energii na warszawskiej giełdzie, w tym cen w kontraktach rocznych.

Jak podaje PGE, w pierwszym półroczu 2023 r. średnia cena kontraktów na 2024 r. wynosiła 738 zł za MWh. To zdecydowanie więcej niż płacą dziś gospodarstwa domowe - zamrożone stawki sięgają około 414 zł za MWh.

W kolejnych miesiącach giełdowe notowania spadły poniżej 700 zł, ale wciąż utrzymują się powyżej granicy 600 zł za MWh. Eksperci nie mają więc wątpliwości, że taryfy mogą wzrosnąć o 70 proc. albo mocniej, biorąc pod uwagę także wzrost kosztów działalności spółek i ich marże.

Do tego trzeba doliczyć rosnące koszty dystrybucji, a więc dostarczenia energii do budynków oraz szereg innych opłat, jakie widnieją na rachunkach - np. opłata mocowa (utrzymanie w gotowości elektrowni węglowych) czy opłata OZE.

Opozycja już rozmawia o zahamowaniu wzrostów cen w 2024 r.

Jak przyznał w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes URE Rafał Gawin, zwyżka całego rachunku za prąd o 60-70 proc. "jest prawdopodobna".

Niemal na pewno gospodarstwa domowe jednak nie odczują takich podwyżek. Kilka dni temu Andrzej Domański, nowy poseł Platformy Obywatelskiej, doradca Donalda Tuska i współtwórca programu PO, typowany na nowego ministra finansów mówił wprost w Radiu Zet, że znaczących podwyżek cen energii i gazu nie będzie.

- Dla gospodarstw domowych - z całą pewnością nie dopuścimy do skokowego wzrostu cen. Dla firm również nie, natomiast skupmy się na źródle problemu - odpowiadał Andrzej Domański, pytany o zamrożenie cen prądu w przyszłym roku.

- Ceny energii i gazu będą zamrożone - zapowiedział Andrzej Domański.

Co jest tym źródłem problemu?

- Jeśli w Polsce są miesiące, kiedy ceny energii dla polskich firm są o 50-60 proc. wyższe, niż w Niemczech czy Francji, to to jest źródło problemu - oparcie polskiej energetyki niemal wyłącznie na węglu i gazie. Na tym muszą skupić się nasze działania - tłumaczył Andrzej Domański.

W poniedziałek, 30 października Andrzej Domański w rozmowie z Polsat News powiedział, że trwają rozmowy wśród przedstawicieli obecnej opozycji ws. cen energii.

- Chcemy nie dopuścić do takich wzrostów, ale jednocześnie chcemy stopniowo powracać do rynku. Rozwiązania będą gotowe w ciągu kilku tygodni - zapowiedział Andrzej Domański.

Pamiętajmy przy tym, że w 2024 r. obędą się w Polsce wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Skokowe, kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen energii i gazu byłyby doskonałym prezentem rządu dla opozycji. Dlatego już teraz możemy być niemal pewni, że w 2024 r. rachunki za gaz i energię nie wzrosną wcale lub wzrosną o w niewielkim stopniu, może o kilka procent.