Ceny energii dla gospodarstw domowych zamrożone. Rząd rusza z "Tarczą Solidarności"

Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę prądu do 2 tys. kWh rocznie. Wyższe limity będą miały rodziny 3+, rolnicy i osoby niepełnosprawne.

W przypadku propozycji gwarantowania ceny energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie gospodarstwa domowe nie będą miały żadnych obowiązków biurokratycznych; to dostawca energii będzie oceniał poziom jej zużycia na podstawie rachunków.

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia "Tarczy Solidarności".

- Jednym z punktów jest brak wzrostu kosztów energii elektrycznej od stycznia. Wiem, że jest wysoka inflacja, ale chcemy ją dusić. A wiec wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę prądu do 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że w przypadku gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna oraz takich, gdzie jest co najmniej trójka dzieci, ten limit będzie wyższy.

- W przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi będzie to 2,6 tys. kWh. Podobnie w przypadku rodzin 3+, a więc takich, gdzie jest trójka i więcej dzieci - tam także limit, do którego nie będzie żadnej podwyżki, wynosi 2,6 tys. kWh - powiedział premier.

Wyższy limit ma dotyczyć także gospodarstw rolniczych, gdzie potrzeby zapewnienia energii elektrycznej są zazwyczaj wyższe. - Tu także będzie to 2600 kWh rocznie - powiedział premier.

Administracja rządowa i samorządowa muszą oszczędzać energię

- Administracja rządowa i samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. od 1 października br. - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne, uliczne to nasz kolejny duży krok - rozwiązanie, które wypracowaliśmy razem z wieloma samorządami i które będzie służyło Polakom i oszczędności energii. To oświetlenie uliczne, oświetlenie zewnętrzne chcemy, aby było zmodernizowane w taki sposób, aby zużywało mniej energii. W całej Polsce rozpoczniemy taki program. Przygotujemy odpowiednie wsparcie dla samorządów, aby jak najszybciej, jeszcze tej zimy przystąpić do realizacji tego programu, który potrwa pewnie kilka kwartałów - poinformował Morawiecki.

Gospodarstwa domowe bez obowiązków biurokratycznych przy cenach energii

- W przypadku propozycji gwarantowania ceny energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie gospodarstwa domowe nie będą miały żadnych obowiązków biurokratycznych; to dostawca energii będzie oceniał poziom jej zużycia na podstawie rachunków - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Po stronie tej propozycji gospodarstwo domowe nie ma żadnych obowiązków biurokratycznych, nie składa żadnych dokumentów. To dostawca energii będzie na podstawie rachunków oceniał ten poziom zużycia. I automatycznie ta cena będzie obniżona - powiedziała Moskwa na wspólnej konferencji z premierem.

Jak dodała, jeśli chodzi o rolników, to obniżanie będzie na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, które będzie dokumentowało zapłacenie podatku rolnego.

- Jeżeli chodzi o duże rodziny - Karta dużej rodziny i osoby z niepełnosprawnością - też jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność, żadnych innych wymogów i dokumentacji - powiedziała minister.

Szefowa resortu klimatu wskazała, że jednocześnie na poziomie krajowym - poza rozwiązaniami dla indywidualnych gospodarstw domowych trwają prace "nad rozwiązaniami, które by zmieniały system taryfowania i obniżały do najniższych, możliwych poziomów, ceny energii.

Zerowa podwyżka cen energii dla prawie 10 mln gospodarstw domowych