Ceny energii mocno w dół. Gospodarka śpi

Pierwsze miesiące 2020 r. to systematyczny spadek cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce. Spadek cen pogłębił się w drugiej połowie marca, kiedy to gospodarka weszła w etap uśpienia.

Drogie emisje, drogi węgiel

Inaczej może wyglądać sytuacja na rynku terminowym. Coraz więcej polityków i specjalistów mówi o stopniowym wybudzaniu gospodarki z koronawirusowego koszmaru. To odbicie miałoby nastąpić już w najbliższych tygodniach, jak mówią jedni, lub za kilka miesięcy, jak mówią inni. To może sugerować, że w drugiej połowie roku 2020, lub najdalej pod koniec roku, gospodarka będzie w miarę poprawnie funkcjonowała, co oznacza, że będzie potrzebować także energii elektrycznej.Pierwsze miesiące 2020 r. przyniosły całkowicie odmienną sytuację od tej, jaka była na rynku hurtowym w 2019 r. Jak wyliczyła grupa Tauron, 2019 r. cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdy Energii (TGE) ukształtowała się na poziomie 229,31 zł za MWh i była wyższa o 2,82 proc. (czyli 6,28 zł na MWh) w stosunku do 2018 r.Najniższe średnie miesięczne ceny na RDN odnotowano w grudniu 2019 r. Średnia tego miesiąca wyniosła 189,45 zł za MWh; grudzień cechowała wysoka generacja ze źródeł wiatrowych (1,66 TWh). Najwyższe ceny zanotowano w sierpniu 2019 r. ze średnią ceną 267,22 zł za MWh i z najniższą generacją ze źródeł wiatrowych (0,55 TWh).Jak tłumaczy grupa PGE, wzrost cen związany był z sytuacją na rynkach produktów powiązanych – średnia cena uprawnień do emisji CO2 w 2019 roku była wyższa o 47 proc. w skali roku i wyniosła 25 euro za tonę.Dodatkowo, średni poziom Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) w 2019 roku kształtował się na poziomie 12 zł za GJ, tj. o 9 proc. wyższym niż rok wcześniej.Presję na spadek cen wywierał natomiast wyższy o 86 proc. wolumen importu netto i wyższy o 19 proc. w skali roku poziom generacji wiatrowej. Czynnikiem wpływającym na poziom cen był również spadek zapotrzebowania na energię o 1,5 TWh.Na terminowym rynku energii elektrycznej referencyjny kontrakt terminowy z dostawą w 2020 r. (BASE_Y-20) przez niemal cały 2019 r. znajdował się w wyraźnym trendzie bocznym. Pod koniec 2019 r., w związku silną presją cenową wywołaną niskimi cenami na rynku SPOT, nastąpiło przełamanie cen i spadek poniżej ważnego poziomu wsparcia 250 zł za MWh.Kontrakt BASE_Y-20 w 2019 r. notowany był w przedziale z maksimum 285,02 zł za MWh (w dniu 2 sierpnia 2019 r.) oraz z minimum 239,90 zł za MWh (w dniu 9 grudnia 2019 r.).Średnia cena ważona wolumenem obrotu kontraktu BASE_Y-20 notowanego w 2019 r. mimo wyraźnego spadku pod koniec 2019 r. ukształtowała się na relatywnie wysokim poziomie 266,46 zł za MWh, i tym samym była wyższa o 24,84 zł na MWh (wzrost o 10,3 proc.) w stosunku do notowań kontraktu BASE_Y-19 w analogicznym okresie 2018 r.Podobną zmiennością cen charakteryzował się kontrakt PEAK5_Y-20, którego średnia cena ważona wolumenem obrotu na rok przed dostawą wyniosła 323,94 zł za MWh i była niższa o 22,83 zł na MWh (minus 6,58 proc.) niż średnia cena kontraktu notowana w ubiegłym roku PEAK5_Y-19.Niższa średnia cena PEAK5_Y-20 to efekt niskich cen PEAK na rynku RDN oraz istotnego wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice.