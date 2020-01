Ceny energii nieubłaganie rosną. Ale można znaleźć oszczędności

System stworzony przez młodą firmę z Suwałk pozwala firmom oraz samorządom oszczędzać na kosztach dystrybucji energii elektrycznej. Z usług spółki Prognosis, w którą postanowiła zainwestować Grupa Impel, korzysta już ok. 150 klientów.

Sukces dzielony na dwoje

- Ponadto nasze urządzenie odczytowe jest kompatybilne z każdym typem elektronicznego licznika energii, a obecnie na rynku nie ma innych tak uniwersalnych urządzeń jak nasze - zapewniła.System jest oferowany w modelu SaaS (ang. Software as a Service - oprogramowanie jako usługa), co oznacza dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej komputera czy telefonu, bez potrzeby instalacji.Klient otrzymuje powiadomienia podsumowujące miesięczne zużycie energii z jej średnią ceną, a także informacje o uzyskanych oszczędnościach, ewentualnych błędach rozliczeniowych na bieżących fakturach oraz najkorzystniejszych parametrach dystrybucyjnych.- W przypadku wykrycia błędów historycznych w konfiguracji liczników bądź rozliczeniach w imieniu klienta uzyskujemy korekty za okresy zarówno przeszłe, jak i bieżące - wyjaśniła Joanna Konopko.Najczęściej spotykane błędy dotyczą konfiguracji licznika elektronicznego lub jego zegara, a także odmiennego zużycia energii przedstawionego na fakturze, wobec tego zarejestrowanego przez licznik.Błędy mogą dotyczyć też rozliczenia maksymalnej mocy pobranej, czyli innej wartości mocy zarejestrowanej przez licznik w porównaniu do tej przedstawionej na fakturze.System jest nieinwazyjny. Firma nie ingeruje w infrastrukturę obiektu, a tylko podłącza swoje urządzenie do elektronicznych liczników energii. Obecnie spółka ma ok. aktywnych 150 klientów. Zazwyczaj Prognosis podpisuje z nimi trzyletnie umowy, choć zdarzają się też dłuższe.- Naszym głównym modelem biznesowym, w przypadku 99 proc. zawieranych umów, jest umowa sukcesu - dzielimy się z klientem oszczędnościami wygenerowanymi w trakcie trwania umowy - powiedziała Joanna Konopko.- Klient nie ponosi żadnych nakładów inwestycyjnych. Koszt wykonania odczytów liczników energii, dostarczenia urządzenia, systemu, serwisu oraz przygotowania rekomendacji ponosi Prognosis - dodała.Stwierdziła przy tym, że trudno zaszufladkować klientów pod względem poziomu efektywności energetycznej i jej świadomości.- Bywają zakłady czy obiekty, gdzie pracują specjaliści odpowiedzialni za optymalizację energetyczną, a także są zainstalowane systemy monitorujące zużycie energii - powiedziała.- Są jednak też miejsca, gdzie nie pomyślano wcześniej o tych kwestiach bądź budżet nie pozwala na zatrudnienie specjalnej osoby do zarządzania polityką energetyczną danego obiektu. Tam efekty takiej optymalizacji przez nasz system są bardzo duże - dodała.W jej opinii, rosnące ceny energii elektrycznej z pewnością podniosły poziom świadomości jej kosztów wśród klientów. Dopóki nie było dużych podwyżek cen, to nie było aż tak dużej motywacji do szukania oszczędności.Prognosis ma także plany związane z zaoferowaniem swojego systemu lokalnym dystrybutorom energii elektrycznej, którzy potrzebują systemu do rozliczania i fakturowania klientów.- Takich lokalnych dystrybutorów jest w Polsce 133. System ten służyłby nie tylko do opomiarowania, ale także do rozliczania i pełnej kontroli ponoszonych kosztów - podsumowała Joanna Konopko.