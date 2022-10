Ceny energii pozostaną wysokie i trzeba się do tego przyzwyczaić

Ceny gazu i prądu pozostaną wysokie i konsumenci muszą się do tego przyzwyczaić - ocenia Olaf Sleijpen, dyrektor ds. monetarnych i stabilności finansowej Holenderskiego Banku Centralnego (DNB).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Olaf Sleijpen, który odpowiada w DNB m.in. za politykę gospodarczą, stabilność finansową i rynki finansowe, udzielił obszernego wywiadu dziennikowi "De Volkskrant". Ostrzega on w nim m.in., że rządowy pakiet wsparcia siły nabywczej jest zbyt duży.

Pod koniec września rząd premiera Marka Ruttego ogłosił, iż od listopada br. obowiązywać będzie maksymalna wysokość ceny energii, jaką będą płaciły gospodarstwa domowe.

- Takie wsparcie nie może trwać wiecznie - twierdzi dyrektor i ostrzega, że rządowe "hojne rekompensaty" napędzają inflację.

Sleijpen jest również sceptyczny wobec podwyższania wynagrodzeń pracowników, albowiem obawia się, że przedsiębiorcy przeniosą ich koszt na konsumentów.

- To doprowadzi do spirali płac i cen, czyli błędnego koła, w którym wyższe płace prowadzą do wyższych cen i znowu wyższych płac - uważa Sleijpen.







Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...