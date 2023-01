Ceny energii są bardzo niestabilne. Rynek spodziewa się recesji i długiej wojny w Ukrainie

Obecna sytuacja na rynku energetycznym pokazuje jego pełne rozchwianie. Nie ma jednego, widocznego trendu w ostatnich dniach – komentuje Luneos.

- Analizując dane pochodzące z sesji z 26 stycznia 2023 roku widać, że cena energii na rynku dnia następnego TGE spadła - średnio do okolicy 730 zł/MWh (tydzień temu 830 zł/MWh) - komentuje Luneos.

Spółka wskazuje, że giełdowe notowania terminowe prądu też były niższe – cena na luty 2023 roku to spadek do 705 zł/MWh (było 727 zł/MWh), a na drugi kwartał 2023 roku - do 706 zł/MWh (było 713 zł/MWh).

- W notowaniach na 2024 rok widoczny jest z kolei spory wzrost - 830 zł/MWh (było 791 zł/MWh), na rok 2025 spadek: 700 zł/MWh (było 809 zł/MWh) – informuje Luneos.

Firma stwierdziła ponadto, że „ceny gazu w dostawach bieżących w Polsce i w Europie nadal spadają - cena w Polsce to 305,88 zł/MWh”.

- Cena gazu na miesiące zimowe odnotowała spory spadek do około 294 zł/MWh (tydzień temu było to 310 zł/ MWh). Ceny na rok 2024 również spadły do 330 zł/MWh (było 341 zł/MWh), na rok 2025 wynoszą 280 zł/MWh - czytamy w komentarzu.

Spółka podała również, że w minionym tygodniu odnotowano wzrost cen za emisję CO2 do poziomu około 86,81 euro/tona i nastąpił kolejny wzrost cen ropy do 87,88 dolarów za baryłkę.

- Możliwe, że jest to związane z wejściem w życie kolejnego embarga nałożonego na Rosję - skomentowała firma.

Spółka podała ponadto, że ceny węgla notowały dalsze spadki na rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) do 166,15 dolarów/tona, „co oznacza, że są niższe, niż w okresie poprzedzającym wojnę (w Ukrainie - przyp. red.)”.

- Obecna sytuacja na rynku energetycznym pokazuje jego pełne rozchwianie. Nie ma jednego, widocznego trendu w ostatnich dniach. Rynek zdaje się oczekiwać recesji, a wyższe szacunki cen w dalszej perspektywie, to odpowiedź na obawę, że wojna (w Ukrainie - przyp. red.) będzie jeszcze trwać - podsumowuje Luneos.

Luneos m.in. sprzedaje energię elektryczną z OZE oraz produkty pozwalające na osiągnięcie oszczędności w kosztach energii oraz zmniejszenie śladu węglowego.