Ceny energii zamrożone, ale odbiorcy i tak zmieniają sprzedawców

W pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 6,6 tysiąca odbiorców indywidualnych (grupy G). W grupach odbiorców biznesowych (A,B,C) dokonano w tym czasie blisko 4,7 tys. zmian.

Z danych Urzędu Regulacji Energii (URE) wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 6,6 tysiąca odbiorców indywidualnych (grupy G).

Odbiorcy indywidualni zmieniają sprzedawcę pomimo zamrożenia cen energii

URE podkreśla, że odbiorcy w gospodarstwach domowych decydowali się na zmianę sprzedawcy, mimo wprowadzenia w tym roku przez ustawodawcę szczególnych rozwiązań dla odbiorców w gospodarstwach domowych polegających na zamrożeniu cen energii.

Od 2007 r., czyli od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość, sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło blisko 983 tys. odbiorców, z czego 748 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a prawie 235 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.

URE tłumaczy, że na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Musimy uważać na nieuczciwych sprzedawców energii

Urząd zwraca uwagę, że wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego URE przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.

Należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy – poza samą ceną energii elektrycznej: czy oprócz sprzedaży energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty i na jaki okres zawierany jest kontrakt. Musimy zobaczyć, na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty oraz jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy)na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Urząd przypomina, że od lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy).