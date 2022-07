Ceny paliw i metali odbijają po ostatnich spadkach. Oto najnowsze notowania

Taniejące w ostatnich dniach metale i paliwa zaczęły odrabiać straty. O ile ropa naftowa wciąż lekko zyskuje, o tyle odreagowanie na miedzi, która w czwartek wzrosła po pięciu spadkowych sesjach z rzędu, może okazać się krótkotrwałe.

Czwartek przyniósł silne odreagowanie na miedzi, której tona w dzień zyskała około 300 dolarów. Odbiło się to na notowaniach KGHM - kurs spółki zyskał ponad 10 proc. - w piątek cena miedzi nie wykazuje już silnych aspiracji wzrostowych, co może wyczerpać przestrzeń do dalszego odreagowania na akcjach KGHM.

Pozostałe metale bazowe - poza wciąż dołującym niklem - również zyskiwały, a piątek także w przypadku aluminium i cyny może przynieść uspokojenie.

Cena baryłki ropy naftowej powróciła powyżej poziomu 100 dolarów, w piątek (8 lipca) rano ropa WTI kosztuje 103 dolary, a brent 105 dolarów za baryłkę.

Odreagowanie ostatnich spadków ma miejsce na paliwach - olej napędowy i paliwo lotnicze, których ceny hurtowe są wyższe o około 8 proc. niż dzień wcześniej, w skali miesiąca są tańsze o około 15 proc.

Na stacjach paliw widać dalszą tendencję zniżkową cen detalicznych, a w niektórych miejscach w kraju litr benzyny Pb95 kosztuje około 7,50 zł. Średnia cena tego paliwa wynosi natomiast 7,74 zł.

W piątkowy poranek tona węgla kosztuje, podobnie jak dzień wcześniej, około 251 dolarów.

W porównaniu wcześniejszego lekko w górę poszła wycena rynkowa uprawnień do emisji dwutlenku węgla - wyceniane są obecnie po 84,9 euro za tonę.

Poniżej tabela z danymi: