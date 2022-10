Ceny prądu będą zamrożone, ale czy rząd nie przeszarżował?

Ustawa zamroziła opłaty za dystrybucję prądu dla gospodarstw domowych na 2023 rok na poziomie z 2022, ale cen prądu na pokrycie strat sieciowych już nie. To może być dla sektora kłopot, a pojawiają się też opinie, że mrożenie cen dystrybucji jest niezgodne z prawem unijnym.

Ustawa zamraża stawki opłat za dystrybucję prądu na 2023 rok na poziomie z 2022 roku tylko dla odbiorców uprawnionych. Eksperci wskazują, że w praktyce są to odbiorcy z grupy taryfowej G, która jest zdominowana przez gospodarstwa domowe.

- Zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych na 2023 rok, podobnie jak w przypadku cen prądu, nie dotyczy całego zużycia energii w 2023, a limitów zużycia - zaznacza Jacek Zimmer z Kancelarii Adwokackiej dr hab. Mariusz Swora.

Zdaniem Przemysława Kałka, partnera w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, ustawowa ingerencja w taryfę dystrybucji prądu jest niezgodna z prawem unijnym, podważając model finansowania, utrzymania i rozbudowy sieci z Prezesem URE jako niezależnym organem nadzorującym ten segment.

Ta sama ustawa, która zamroziła ceny sprzedaży prądu m.in. dla gospodarstw domowych na 2023 rok na poziomie z 2022 roku, zamroziła też opłaty za dystrybucję dla tej samej grupy odbiorców według podobnego schematu.

Ale dystrybucja ma swoją specyfikę i eksperci zwracają uwagę na rozwiązania, które mogą negatywnie wpłynąć na sektor lub jego część. Pojawiają się też opnie, że przepisy mrożące opłaty za dystrybucję są niezgodne z prawem unijnym.

Ustawa nie zamraża opłat za dystrybucję dla samorządów

Jacek Zimmer, radca prawny z Kancelarii Adwokackiej dr hab. Mariusz Swora, wskazuje, że październikowa ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zamraża stawki opłat za dystrybucję na 2023 rok na poziomie z 2022 roku tylko dla wymienionych w niej odbiorców uprawnionych.

- To w praktyce są odbiorcy z grupy taryfowej G, która jest zdominowana przez gospodarstwa domowe, a do której należą również inne obiekty mieszkalne, o ile nie są związane z działalnością gospodarczą. Ustawa nie zamraża natomiast stawek opłat za dystrybucję dla samorządów czy podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitali, żłobków, czy szkół - mówi Jacek Zimmer.

Przemysław Kałek, radca prawny, partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, ocenia, że ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w zakresie dotyczącym sektora dystrybucji energii elektrycznej jest stosunkowo prosta.

- Zamraża bowiem wysokość stawek opłat dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok na poziomie z 2022 roku dla wymienionych w niej odbiorców uprawnionych, czyli odbiorców z grupy taryfowej G, wśród których dominują gospodarstwa domowe - mówi Przemysław Kałek.

Jacek Zimmer zwraca uwagę, że zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych na 2023 rok, podobnie jak w przypadku cen prądu, nie dotyczy całego zużycia energii w 2023, a limitów zużycia, co do zasady na poziomie 2 MWh.

- W kilku przypadkach ten limit jest większy bo wynosi 3 MWh dla gospodarstw rolnych oraz odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny i 2,6 MWh dla osób niepełnosprawnych lub osób wspólnie z nimi zamieszkującymi. W 2023 stawki opłat dystrybucji dla dostaw powyżej limitów będą takie jak zatwierdzi Prezes URE na zasadach ogólnych - mówi Jacek Zimmer.

Z tytułu zamrożenia opłat dystrybutorom prądu będą przysługiwać rekompensaty odpowiadające różnicy w stawkach na 2023 i 2022, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Problem w postaci wysokich cen energii elektrycznej powstał na rynku energii elektrycznej, a nie w segmencie dystrybucji

Bywa, że nawet rozwiązania legislacyjne wyglądające na proste tracą czasami przy bliższym poznaniu. I tak też jest z mrożeniem opłat za dystrybucję prądu.

- Warto moim zdaniem zauważyć, że ustawodawca, ingerując w stawki opłat dystrybucji energii elektrycznej, wkroczył poza granice wskazane w regulacjach unijnych, które tak wcześniej - tzw. dyrektywa rynkowa z 2019 roku jak i ostatnio – październikowe rozporządzenie Rady UE w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązywania problemów wysokich cen energii - dopuszczają taryfy socjalne tylko w przypadku cen energii elektrycznej jako towaru - mówi Przemysław Kałek.

Przemysław Kałek zaznacza, że problem w postaci wysokich cen energii elektrycznej powstał na rynku energii elektrycznej, a nie w segmencie dystrybucji, który jest segmentem całkowicie regulowanym przez Prezesa URE.

- Dlatego moim zdaniem ustawowa ingerencja w taryfę dystrybucji energii elektrycznej jest niezgodna z prawem unijnym, podważając przy tym model finansowania utrzymania i rozbudowy sieci elektroenergetycznych z Prezesem URE jako niezależnym organem nadzorującym ten segment rynku energii - mówi Przemysław Kałek.

Zwraca on uwagę, że to Prezes URE w swoich ustawowych obowiązkach ma zapisaną ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat i bierze to pod uwagę przy ocenie taryf OSD.

- Warto przypomnieć, że podobne argumenty doprowadziły już raz do rezygnacji z ustawowej ingerencji w poziom stawek opłat dystrybucyjnych, w 2019 roku - dodaje Przemysław Kałek.

Ustawa mrozi opłaty za dystrybucje, ale cen prądu na straty sieciowe już nie

Z kolei Jacek Zimmer wskazuje, że omawiana ustawa mrożąca opłaty za dystrybucję obejmuje wszystkie firmy dystrybucyjne, które mają taryfę dla energii elektrycznej i komentuje co to znaczy.

- Ustawa znajdzie zatem zastosowanie jedynie pośrednio do instytucji zamkniętych operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy nie muszą zatwierdzać taryf. Z punktu widzenia klientów tych operatorów problemu jednak nie ma - mówi Jacek Zimmer.

Wyjaśnia, że problemu nie ma, bo w razie uzyskania statusu zamkniętego systemu dystrybucyjnego ich operatorzy będą zobowiązani do stosowania opłat nie większych niż operatorzy systemów dystrybucyjnych do którego sieci są przyłączeni.

- Ewentualni operatorzy zamkniętych systemów dystrybucyjnych mogą mieć za to problem z uzyskiwaniem rekompensat z tytułu stosowania cen i stawek opłat z 2022 roku - dodaje Jacek Zimmer.

Zdaniem Przemysław Kałka powstanie problem związany z cenami energii elektrycznej na pokrycie tzw. strat sieciowych.

- Ustawodawca mrozi stawki opłat dystrybucyjnych na 2023 rok dla odbiorców z grupy taryfowej G, ale nie mrozi cen zakupu energii na pokrycie strat sieciowych przez OSD na potrzeby tych odbiorców. Te zakupy są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej przez OSD w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Wolno przypuszczać, że takie rozwiązanie wpłynie niekorzystnie na płynność finansową OSD - mówi Przemysław Kałek.