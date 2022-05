Ceny prądu biją rekordy. Polski rynek boi się braku węgla

W obserwowanym od ostatniej dekady kwietnia 2022 wzroście cen energii na elektrycznej na 2023 rok ujawnia się wzrost cen węgla, ale przede wszystkim strach przed jego brakami i obawy, że prąd będzie dalej drożał i że mogą wystąpić ograniczenia w dostawach energii. To są obawy o racjonalnym podłożu. Embargo na import węgla z Rosji oznacza, że powstaje luka podażowa, której nie da się zastąpić produkcją krajową - mówi Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

Prąd w kontraktach terminowych na 2023 rok z dostawą po stałej cenie w ciągu całej doby kosztuje około 1100 zł/MWh. Dotyczy to także IV kwartału tego roku.



- W 2023 i 2024 roku będziemy w strefie wysokich cen prądu. Na tym polega problem gospodarczy, że to nie jest zjawisko krótkotrwałe - uważa Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

Niewykluczone, że rząd może zimą stanąć przed dylematem przekierowania części węgla z elektrowni do elektrociepłowni, żeby było czym ogrzewać jakieś miasta - dodaje.

Notowane na TGE ceny hurtowe energii elektrycznej na 2023 rok w tzw. dostawie pasmowej, czyli po stałej cenie przez całą dobę, od mniej więcej połowy trzeciej dekady kwietnia do mniej więcej połowy maja 2022 wzrosły z niespełna 800 zł/MWh do prawie 1070 zł/MWh. Co stoi za wzrostem tych cen?

- W obserwowanym od ostatniej dekady kwietnia 2022 wzroście cen energii na elektrycznej na 2023 rok ujawnia się wzrost cen węgla, ale przede wszystkim strach przed brakami węgla energetycznego i obawy przed tym, że prąd będzie dalej drożał i że mogą wystąpić ograniczenia w dostawach energii. To są obawy o racjonalnym podłożu.

Embargo na import węgla z Rosji oznacza, że powstaje luka podażowa, której nie da się zastąpić produkcją krajową. Jeżeli importu węgla z Rosji nie zastąpimy importem węgla z innych źródeł w wystarczających ilościach, pokrywających popyt energetyki to zimą węgla może zabraknąć. Niewykluczone, że rząd może stanąć przed dylematem przekierowania części węgla z elektrowni do elektrociepłowni, żeby było czym ogrzewać jakieś miasta.

Jak scharakteryzować sytuację powstającą wskutek embarga na import węgla z Rosji?

- To był wybór między zgodą na to, że energia będzie droga, a zgodą na prześladowania i śmierć Ukraińców. Uważam, że społeczeństwo powinno rozumieć sytuację, w której się znajdujemy.

Kontrakty terminowe drogie także na końcówkę 2022

Ministerstwo Aktywów Państwowych podawało, że podległe mu firmy energetyczne, praktycznie w ogóle nie korzystają z węgla, który pochodzi z importu. Te firmy to najwięksi producenci prądu w Polsce więc może strach ma wielkie oczy?

- Jeżeli nasi najwięksi producenci energii elektrycznej mieliby zimą wystarczające ilości węgla, ale nie miałyby go elektrociepłownie (produkujące ciepło i prąd - red.), to nie wystarczyłoby nam własnych mocy i musielibyśmy importować energię elektryczną. Inaczej mówiąc, w najlepszym przypadku brak węgla w Polsce wymusiłby import energii elektrycznej do Polski, ale nie zawsze musiałoby to być łatwe.

Model rynku jest taki, że alokacja energii z Niemiec, skąd możliwości importu do Polski są potencjalnie największe, następuje do najdroższego rynku połączonego z niemieckim w modelu market coupling. To oznacza w praktyce, że znaczący handlowy import z Niemiec do Polski byłby możliwy gdyby ceny polskie były większe od węgierskich, ale obecnie to Węgry są droższe niż Polska.

Skoro we wzrostach cen prądu w dostawach na 2023 rok są, jak rozumiem, wycenione obawy przed tym, że wskutek braku węgla może brakować energii lub będzie jeszcze droższa niż teraz, to dlaczego na rynku spotowym jest w miarę spokojnie i cenom daleko do 1000 zł/MWh?

- Rynek boi się zmiany sytuacji od września 2022, kiedy ze względu na spadek nasłonecznienia, powinna zacząć spadać produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki podnosząc popyt na energię z innych źródeł i ceny energii.

Na rynku spotowym może tego nie widać, ale kontrakty terminowe z dostawą energii na kolejne okresy licząc od września 2022 są ekstremalnie wysokie.

W Polsce prąd w kontraktach terminowych na IV kwartał 2022 roku kosztuje około 1100 zł/MWh, a więc jest tak samo drogi jak w kontraktach na 2023 z dostawą po stałej cenie w ciągu całej doby. Dla porównania w Niemczech ceny prądu na IV kwartał 2022 są na poziomie 270 euro/MWh więc znacząco powyżej cen w Polsce.

Co mogłoby najszybciej zahamować wzrost cen prądu związany z obawami o brak węgla dla energetyki, ustabilizować te ceny?

- Oczywiście możemy sobie wyobrazić różne scenariusze typu koniec wojny w Ukrainie i powrót do stosunków sprzed wojny, ale takie scenariusze są skrajnie mało prawdopodobne. Alternatywą dla importu węgla z Rosji jest udrożnienie importu węgla z Kazachstanu drogą kolejową. Moim zdaniem z politycznych powodów jest jednak mało prawdopodobne, że kazachski węgiel będzie przyjeżdżał do Polski w dużych ilościach.

Uważam, że wszyscy robią, co jest w ich mocy - w rządzie, w przedsiębiorstwach, żeby po zakazie importu węgla z Rosji usunąć powstałe, czy powstające wąskie gardło importowe. Ale nie jestem pewien, czy obecnie są techniczne możliwości importu węgla spoza Rosji w potrzebnych ilościach.

Moim zdaniem, tak naprawdę rozluźnienia sytuacji na rynku węgla, dzięki wzrostowi wydobycia w Polsce, możemy się spodziewać pewnie dopiero pod koniec 2023 roku. Nie da się nagle z zachowaniem bezpieczeństwa pracy górników podnieść wydobycia węgla.

W 2023 i 2024 roku nadal będziemy w strefie wysokich cen prądu

Gdyby polski import węgla z Rosji dało się zastąpić importem węgla z rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), to ceny prądu spadłyby?

- Ceny spotowe węgla energetycznego na rynku ARA są obecnie na poziomie 300 dolarów/tona, a więc w obowiązującym modelu rynku energii najdroższa polska elektrownia korzystająca z takiego węgla i wyznaczająca cenę na rynku produkowałaby prąd po ponad 1000 zł/MWh, bez kosztów logistyki.

Oznacza to, że obecnie import węgla z ARA nie doprowadzi do spadku cen prądu w Polsce. Światowe ceny węgla są tak wysokie, że nie należy liczyć na to, że import węgla spoza Rosji doprowadzi do spadku cen prądu w Polsce. Obecnie, żeby zakontraktować w ARA węgiel na 2023 rok trzeba zapłacić 235 dolary za tonę, a żeby zakontraktować tam węgiel na 2024 rok, trzeba zapłacić 203 dolary za tonę.

Oznacza to, że korzystająca z takiego węgla polska elektrownia zamykająca rynek i wyznaczająca cenę hurtową miałaby w 2023 koszty produkcji na poziomie 900 zł/MWh, nie licząc kosztów dostawy węgla z ARA do elektrowni. W 2023 i 2024 roku nadal będziemy w strefie wysokich cen prądu i na tym polega problem gospodarczy, że wysokie ceny prądu to nie jest zjawisko krótkotrwałe. Jednak nie powinno to dziwić.

Dlaczego?

- Jesteśmy teraz w światowej gospodarce wojennej. W lutym 2022, tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę węgiel energetyczny w ARA na 2023 rok był po 110 dolarów/tona, teraz jest po 235 dolarów/tona. Między innymi ta zmiana oznacza, że do wojny na Ukrainie rynek oczekiwał, że będziemy mieć krótkoterminowy energetyczny szok cenowy.

Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie sytuacja uległa diametralnej zmianie. Oczekiwania ekonomiczne się zmieniły i rynek zaczął obstawiać, że weszliśmy w długoterminowy kryzys energetyczny. Po wybuchu wojny w porównaniu z sytuacją sprzeda wojny ceny wszystkich surowców energetycznych poszły do góry na całej krzywej od teraz do 2028 roku.

Tylko rozwiązanie gordyjskiego węzła geopolityczno-gospodarczego relacji Rosji z UE, z USA i wieloma innymi państwami spowoduje spadek cen surowców energetycznych, a w ślad za tym cen energii elektrycznej z krajowego systemu.

Koniec wojny na Ukrainie rozwiązałby ten węzeł?

- Koniec wojny na Ukrainie nie musi oznaczać rozwiązania gospodarczego węzła gordyjskiego relacji Rosji m.in. z UE i to wycenia rynek obstawiając długoterminową izolację Rosji. Ta wycena przejawia się w wysokich cenach paliw kopalnych będących pochodną oceny, że problemy z podażą surowców energetycznych w UE spoza Rosji nie zostaną zbyt szybko rozwiązane.

Może za jakiś czas gaz stanieje, a więc jeśli jest związek cen gazu w Europie z cenami prądu w Polsce, to na czym on polega?

- Ceny gazu w Europie są o tyle skorelowane z cenami prądu w Polsce, że gdyby w UE gaz staniał do poziomów sprzed podwyżek w 2021 roku, to Polska zapewne znowu stałaby się importerem netto energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej z krajowych źródeł węglowych spadłaby, wróciłby problemy z utrzymaniem rentowności tych elektrowni i nie mielibyśmy deficytu węgla lub byłby niewielki, łatwy do zastąpienia importem.