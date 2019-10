Ceny prądu dla gospodarstw domowych. 26 firm wyłożyło oferty na stół

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił podstawowe parametry rynkowych ofert sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych 26 sprzedawców. Wbrew obawom, rynek zatem nie zamarł, ale jest słabszy pod względem ofertowym niż był na koniec 2018 roku. Wtedy porównywarka ofert cenowych udostępniana przez URE zawierała oferty 36 sprzedawców prądu dla gospodarstw domowych. Póki co jeszcze nie wiadomo, kiedy nowa urzędowa porównywarka zostanie uruchomiona. Oferty sprzedawców wziął pod lupę portal WNP.PL.

Oferty 26 sprzedawców pod lupą

Zmieniać sprzedawcę, czy nie zmieniać?

Zestawienie opublikowane przez URE zawiera zasadniczo oferty sprzedaży energii elektrycznej podzielone na dwa składniki, tj. samą cenę energii elektrycznej netto w taryfie G11 (stała cena przez całą dobę) w różnych wariantach ofertowych oraz stawki opłaty handlowej netto. Są też oferty skalkulowane bez opłaty handlowej, jak propozycja firmy Energia Polska - 0,31365 zł/kWh. Informacja zawiera też okresy obowiązywania ofert i obszar ich obowiązywania.Biorąc pod uwagę same ceny energii, to spośród ofert przedstawionych przez URE najtaniej proponuje prąd Tauron Sprzedaż - w kilku produktach po 0,2322 zł/kWh, ale z dosyć wysoką opłatą handlową (15,04 zł miesięcznie) naliczaną od stycznia 2020. Przy tym oferta Tauron Sprzedaż skierowana jest tylko do odbiorców z obszaru działania Tauron Dystrybucja, z wyłączeniem obszaru gliwickiego.Oferta PGE Centrum (marka Lumia) sprofilowana jest jeszcze mocniej, bo dotyczy tylko terenu innogy Stoen Operator, czyli w praktyce jest dla mieszkańców Warszawy. Firma proponuje kilka produktów z cenami od 0,2439 zł/kWh do 0,2683 zł/kWh, przy także zróżnicowanych opłatach handlowych.Spośród przedstawionych w zestawieniu URE ofert obowiązujących na obszarze całej Polski, bez ograniczeń obszarowych lub z niewielkimi ograniczeniami, tj. do terenów największych dystrybutorów prądu, pod względem ceny za sam prąd (cena 1 kWh) wyróżnia się kilka firm proponujących - jak wynika z zestawienia URE - dosyć zbliżone ceny.Te firmy to Hermes Energy Group (marka Nowa Energia, Pakiet Korzyści-Ekonomiczny, cena 0,2390 zł/kWh), E2 Energia (produkt Energy Match Polska, cena 0,2390 zł/kWh), Orange Energia (Oferta promocyjna "Więcej niż energia od Orange - Pakiet Komfort", cena 0,2399 zł/kWh), PGE Obrót (Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa. Edycja letnia 2019, cena 0,2406 zł/kWh), Enea (oferta Pewna Cena, cena 0,2408 zł/kWh), Energa Obrót (Fachowcy pod ręką, pakiet premium - G11, cena 0,2414 zł/kWh).Różnicę dla konsumenta między tymi ofertami robi opłata handlowa (ale przeważnie też nie przepastną różnicę). We wskazanych wyżej ofertach, wg. zestawienia URE, w przypadku Hermes Energy Group i E2 Energia opłata handlowa to 7,99 zł/miesiąc, w ofercie PGE Obrót to 5,68 zł/miesiąc, w przypadku Orange Energia to 16,99 zł/miesiąc dla e-faktury, dla Energi Obrót to 14,63 zł/miesiąc, a w propozycji Enei to już 22 zł/miesiąc.Oczywiście ważne są nie tylko ceny, ale też - a może nawet przede wszystkim - to, co poszczególne oferty de facto zawierają. Trzeba pamiętać, że oferty różnią się miedzy sobą i trudno je wprost porównywać. Przykładowo, oferta Enei we wskazanym wyżej produkcie Pewna Cena to propozycja zakupu prądu po stałej cenie przez okres do 3 lat. Z kolei wymieniona wyżej oferta Orange Energia to oferta zakupu ze stałą ceną do końca 2020 roku.Najwyższą ofertę, jeśli chodzi o samą sprzedaż prądu w ofertach pokazanych przez URE, ma firma Novum - w jednym z produktów sięga ona 0,4900 zł/MWh przy opłacie handlowej 32,51 zł/miesiąc. Kilka innych ofert podchodzi z cenami w pobliże 0,4000 zł/MWh (m.in. Ergo Energy - 0,39954 zł/MWh i Audax Energia - 0,3885 zł/kWh).Opłaty handlowe mogą być prawdopodobnie korzystniejsze niż te podstawowe, pokazane przez URE, bo nie rzadko zależą od okresów rozliczeniowych i im okres rozliczeniowy dłuższy, tym opłata handlowa mniejsza. Czasami w tych samych ofertach opłaty handlowe różnią się w zależności od tego, czy rozliczenie następuje e-fakturą, czy w formie papierowej. Opłaty za rozliczenia e-fakturą są niższe.Na pewno oferty kierowane do gospodarstw domowych znacznie się w ostatnim czasie rozwinęły i zróżnicowały. Nie ma lepszego sposobu jak sprawdzać oferty, licząc opłaty (prąd plus opłata handlowa i ewentualnie inne), uwzględniając własne zużycie prądu i porównywać je z aktualnie ponoszonymi kosztami, dostosowując ofertę do potrzeb. Przy czym to też za mało, żeby ostatecznie podjąć decyzję o zmianie sprzedawcy.Oprócz samych warunków cenowych, przed zmianą sprzedawcy należy zapoznać się z regulaminami ofert i warunkami umów. Jest kilka spraw, na które należy zwracać uwagę. Należą do nich m.in. okres trwania umowy (na czas określony, nieokreślony), kwestia zmiany ceny prądu w okresie trwania umowy czy możliwości wypowiedzenia umowy przed terminem.Sam rynek energii w segmencie gospodarstw domowych, jeśli patrzeć przez pryzmat liczby zmian sprzedawców energii, jest dosyć ospały. Liczba zmian sprzedawców prądu dokonanych przez odbiorców energii z grupy taryfowej G zdominowanej przez gospodarstwa domowe od końca 2018 roku do końca sierpnia 2019 roku wyniosła niespełna 37,5 tys., wobec blisko 41 tys. w okresie od końca 2017 do końca sierpnia 2018 (dane z monitoringu URE).Także według danych GUS, w 2017 roku zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) wyniosło w Polsce 1962,6 kWh, przy czym w miastach było niższe (1736,8 kWh na 1 odbiorcę) niż na terenach wiejskich (2407,3 kWh). W porównaniu z 2016 rokiem zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę w Polsce spadło o 0,2 proc., w tym w miastach spadło o 1,0 proc., a na obszarach wiejskich wzrosło o 0,9 proc.