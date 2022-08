Ceny prądu i gazu na TGE poszły mocno w górę przy spadku obrotów

W lipcu 2022 wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł blisko 12 TWh, co oznacza spadek o 43,9 proc. w stosunku do lipca 2021. Natomiast obroty gazem na TGE wyniosły w lipcu 2022 prawie 7 TWh co licząc rok do roku oznacza spadek o 58,5 proc. -poinformowała TGE.

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała działalność w lipcu 2022. TGE wskazała, że miniony miesiąc był kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Energia elektryczna

W lipcu 2022 obroty energią elektryczną na TGE wyniosły 11 986 922 MWh, co oznacza spadek o 43,9 proc. w stosunku do lipca 2021.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) ukształtowała się w lipcu 2022 na poziomie 1 125,94 zł/MWh i jest to wzrost o 241,26 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Natomiast na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową prądu w roku 2023 (BASE_Y-23) w lipcu 2022 wyniosła 1 518,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 416,57 zł/MWh wobec ceny tego kontraktu w czerwcu 2022.

Gaz ziemny

W lipcu 2022 na rynku gazu ziemnego prowadzonego przez TGE zawarto transakcje o wolumenie 6 988 288 MWh. Oznacza to licząc rok do roku spadek 58,5 proc.

W lipcu 2022 średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) wyniosła 823,85 zł/MWh, co stanowi wzrost o 346,76 zł/MWh względem czerwca 2022.

Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) w lipcu 2022 wyniosła 743,24 zł/MWh, czyli o 272,76 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2022.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2022 r. na poziomie 1 722 753 MWh, co licząc rok do roku stanowi wzrost o 0,4 proc.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM ) wyniosła dla instrumentu PMOZE_A (zielone certyfikaty) 168,64 zł/MWh i jest to spadek o 8,31 zł/MWh względem czerwca 2022.

NA TGE obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lipcu 2022 licząc rok do roku o 56,8 proc., do 4 287 toe, a średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 124,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca 2022 o 485,32 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

W lipcu 2022 obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 374 560 MWh, co stanowi wzrost o 66,2 proc. licząc rok do roku.

Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 4,15 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,46 zł/MWh w stosunku do czerwca 2022 roku.