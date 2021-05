Ceny prądu idą w górę

W następstwie wzrostu hurtowych cen prądu, napędzanych kosztami CO2, spółki obrotu podnoszą jego ceny detaliczne. Ceny w wolnorynkowych ofertach dla odbiorców indywidualnych wzrosły od początku roku o mniej niż 10 proc., ale powiększały się też opłaty handlowe. Dla klientów biznesowych średni wzrost cen w ofertach od alternatywnych sprzedawców prądu w porównaniu z początkiem roku szacuje się w granicach 20 proc. Grupy energetyczne też korygują cenniki w górę.

Szaleńczy wzrost cen CO2. Gdzie jest sufit?

"Sprzedawcy prądu systematycznie aktualizują cenniki"

Spokój do końca roku tylko dla klientów na taryfach URE?

Przynajmniej na razie (informacja z 10 maja 2021) do URE nie wpłynął żaden wniosek o korektę taryf sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych na 2021 rok. I być może ich nie będzie, bo niektóre firmy informowały, że nie planują składać wniosków o podwyżki.- Na rok 2021 mamy zabezpieczony wolumen energii dla naszych klientów, dlatego nie planujemy podwyżek taryf dla firm w roku 2021. Oferty sprzedaży dla nowych klientów oraz oferty z dostawą w latach 2022 czy 2023 wyceniane są z uwzględnieniem aktualnych kosztów energii oraz uprawnień do emisji CO2. W przypadku gospodarstw domowych mamy w całości zapewniony wolumen energii na rok 2021 i dlatego nie przewidujemy wniosków do prezesa URE o korektę taryfy - wyjaśniał Paweł Szczeszek, prezes Enei, podczas konferencji dotyczącej wyników grupy za 2020 rok.Na rynku sprzedaży detalicznej prądu utrzymuje się niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji, a wynika to z wysokiego tempa wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. W przypadku Polski, gdzie prąd produkuje się głównie z węgla, co oznacza wysokie emisje CO2, przekłada się to na wzrost cen hurtowych prądu, które są głównym składnikiem cen energii elektrycznej, liczonych bez opłat dystrybucyjnych.Tomasz Bujacz, Senior Corporate Trader w Vertis Environmental Finance, informuje, że cena kontraktów benchmarkowych uprawnień do emisji CO2, tj. EUA DEC21, z 11 maja 2021 roku wyniosła wspomniane 53,34 euro, a cena kontraktów EUA DEC20 z 11 maja 2020 roku - 19,44 euro.Porównanie cen kontraktów benchmarkowych EU DEC21 z 11 maja 2021 roku i EUA DEC20 z 11 maja 2020 roku pokazuje zatem, że - licząc rok do roku - cena uprawnień do emisji CO2 urosła o 174 proc.- Ceny uprawnień do emisji CO2 znajdują się na historycznie wysokim poziomie. Nasze krótkoterminowe oczekiwania co do cen CO2, czyli do końca roku, są na poziomie między 42,50 a 62,10 euro - mówi Tomasz Bujacz. - To wynika z tego, że jako firma inwestycyjna z licencją MiFID II zawsze bierzemy pod uwagę trzy różne scenariusze cenowe: spadkowy, trendu bocznego oraz wzrostowy. I to znajduje odzwierciedlenie w naszej ocenie rozwoju sytuacji na rynku.Wyliczenia Vertis Environmental Finance dotyczące cen uprawnień do emisji CO2 są połączeniem danych z giełdy ICE oraz czynników, które wpływają na ceny uprawnień do emisji CO2, takich jak m.in. możliwe reformy EU ETS czy aktywność uczestników rynku EU ETS.- Uważam, że do korekty w dół cen uprawnień do emisji CO2 mogłoby dojść, gdyby załamanie odnotowywały inne rynki finansowe. Pamiętajmy, że największe światowe indeksy giełdowe, takie jak S&P500, UK100, NASDAQ, DAX, biły rekordy w ostatnich miesiącach - podobnie jak ceny EUA - mówi Tomasz Bujacz.Według Towarowej Giełdowej Energii średnia ważona wolumenem obrotu cena prądu na Rynku Dnia Następnego wzrosła z niespełna 263 zł/MWh w styczniu 2021 do ponad 276 zł/MWh w kwietniu 2021. A średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) w styczniu 2021 wyniosła niecałe 257 zł/MWh, a w kwietniu 2021 już ponad 308 zł/MWh.- Sprzedawcy prądu systematycznie aktualizują cenniki, a każda zmiana w tym roku oznacza wzrost ceny zakupu 1 kWh dla finalnego odbiorcy. O ile na początku roku aktualizacja była dokonywana co 4-6 tygodni, o tyle w ostatnich tygodniach zmiany cenników u większości firm są wprowadzane co 2 tygodnie - mówi Łukasz Czekała, prezes zarządu firmy OE IT, właściciela porównywarki cen prądu i gazu. - Głównym czynnikiem, który wpływa obecnie na taki stan rzeczy, są rosnące koszty zakupu praw do emisji CO2. Wyższe ceny w ofertach dotyczyły całego rynku. Od tych kierowanych do klientów indywidualnych po odbiorców zużywających kilka gigawatogodzin energii rocznie.Łukasz Czekała wskazuje, że w przypadku klientów indywidualnych podwyżki cen prądu w ofertach wolnorynkowych w stosunku do tych z początku roku są na poziomie poniżej 10 proc., ale zaznacza, że sam wzrost ceny energii nie odzwierciedla tego, o ile oferty stały się droższe.- Opłata handlowa i koszty pakietów dodatkowych też w większości przypadków poszły w górę (10-20 proc.), a do tego atrakcyjność pakietów dodatkowych spadła - komentuje Łukasz Czekała.Piotr Szewczuk mówi, że podwyżki cen energii elektrycznej odczuwają aktualnie głównie klienci korzystający z produktów indeksowanych do cen giełdowych (tzw. spotowych), ponieważ ich aktualne ceny są bezpośrednio skorelowane z cenami na TGE.Wskazuje przy tym, że klienci, którzy wcześniej zdecydowali się zabezpieczyć sobie stałą cenę prądu na obecny rok, również musieli zetknąć się teraz z ofertami na kolejne lata nawet o 100 zł/MWh wyższymi niż ich ceny obecne.- Wszyscy inni klienci koszt wzrostu opłat dystrybucyjnych (głównie opłaty mocowej) z pewnością już zauważyli na tegorocznych fakturach. Wzrost kosztów zakupu samej energii odczuwają natomiast w pierwszej kolejności ci, którzy nie mają aktualnie zawartych kontraktów terminowych ze stałą ceną, ale przy tak drastycznych wzrostach cen energii na TGE wkrótce zauważymy je wszyscy - komentuje Piotr Szewczuk.- W przypadku ofert dla klientów biznesowych średni procentowy wzrost cen w ofertach od alternatywnych sprzedawców prądu - w porównaniu z początkiem roku - oscyluje w granicach 20 proc. To jednak wciąż o 15-20 proc. mniej niż wynoszą standardowe oferty największych spółek energetycznych – mówi Łukasz Czekała.Piotr Szewczuk informuje, że od listopada 2020 do maja 2021 cena energii na TGE w kontraktach terminowych na 2022 r. wzrosła o ponad 100 zł/MWh. I nadal rośnie, co jest spowodowane bezprecedensowo wysokim wzrostem opłat za emisję CO2.- Również unijny nacisk na redukcje emisji CO2, zapowiadane zmiany na rynku związane z wygaszaniem kopalń oraz czynniki pogodowe (kwiecień najzimniejszy od kilkunastu lat) przyczyniły się do tak olbrzymiego wzrostu cen na TGE. Nie mogło to pozostać bez wpływu na ceny oferowane klientom końcowym przez spółki obrotu sprzedające energię elektryczną, kupowaną przecież na TGE - komentuje Piotr Szewczuk. - Część spółek, na przykład PGE i Energa, już podniosła swoje cenniki taryfowe; należy spodziewać się też w najbliższym czasie zmian cen taryfowych również u pozostałych sprzedawców.Łukasz Czekała wyjaśnia, że w przypadku klientów indywidualnych można wyróżnić trzy typy ofert sprzedaży energii elektrycznej, tj. ofertę taryfową zgodną ze stawkami zatwierdzonymi przez URE, oferty wolnorynkowe z gwarancją stałej ceny przez jakiś okres i oferty wolnorynkowe bez gwarancji stałej ceny.- W przypadku klientów biznesowych nie jest dostępna ta pierwsza opcja, która klientowi indywidualnemu na dzisiaj gwarantuje spokój do końca obecnego roku. Warto wspomnieć, że nawet oferty z gwarancją stałej ceny mają zapis, który daje "furtkę" spółce obrotu - mówi Łukasz Czekała. I dodaje: - Zasadniczo ten zapis polega na tym, że jeśli spółka obrotu będzie chciała podnieść cenę ze względu na obecną sytuację na rynku, to wysyła pisemną informację do klienta o takim fakcie. Klient zazwyczaj w ciągu 60 dni od otrzymania pisma może bez konsekwencji taką umowę wypowiedzieć, jeśli na podwyżkę się nie zgadza.