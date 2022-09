Ceny prądu można szybko obniżyć. Pomysł jest dość sprytny

Planowane jest wprowadzenie maksymalnych cen ofertowych sprzedaży prądu na rynku bilansującym. Spodziewane jest, że po tym ceny energii spadną. Według planów nowa regulacja ma działać do końca 2023 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji tzw. rozporządzenia systemowego wprowadzającego zmiany w funkcjonowaniu rynku bilansującego energii elektrycznej.

- Wprowadzenie tego mechanizmu obniży ceny na rynku bilansującym i doprowadzi do spadku cen giełdowych do poziomu z rynku bilansującego - uważa przedstawiciel firmy zajmującej się handlem prądem, proszący o zachowanie anonimowości.

Nowy mechanizm, jak wynika z oceny skutków regulacji, ma "planowo" obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tzw. rozporządzenie systemowe). Z informacji podawanych przez Rządowe Centrum Legislacji wynika, że prace nad tym aktem są na ukończeniu.

W pewnym uproszczeniu, planowane jest wprowadzenie maksymalnych cen ofertowych sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym prowadzonym przez PSE, czyli faktycznie określenie maksymalnych cen sprzedaży energii na rynku bilansującym, ale nie kwotowo, tylko pośrednio, poprzez wprowadzane wskaźniki.

- Stanie się tak, bo co do zasady, ceny z rynku bilansującego znajdują odzwierciedlenie w giełdowych cenach prądu, a nikt nie będzie chciał kupować drożej niż na rynku bilansującym. Mamy nawet wrażenie, że chociaż nowa regulacje nie weszła jeszcze w życie, to już działa - dodaje ww. menedżer.

Może tak, a może nie, ale faktem jest, że ostatnio giełdowe ceny hurtowe spadały. Na Rynku Dnia Następnego od pewnego czasu nie przekraczały 1000 zł/MWh (indeks TGEBase), a na rynku terminowym zniżkowały do poniżej 1600 zł/MWh (kontrakt Base Y 23).

Wyżej przytoczona opinia o spodziewanym wpływie nowej regulacji na giełdowe ceny hurtowe prądu nie jest odosobniona.

- Spodziewane jest, że wskutek zaproponowanych w tzw. rozporządzeniu systemowym zmian dotyczących maksymalnych cen ofertowych sprzedaży prądu na rynku bilansującym, które mają być składane po kosztach zbliżonych do kosztów zmiennych (paliwo i CO2), rynek bilansujący będą zamykały przeważnie elektrownie węglowe, a ceny na rynku bilansującym spadną, co przeniesie się na giełdowy rynek energii - wskazuje Arkadiusz Krakowiak, dyrektor departamentu monitorowania rynku w Urzędzie Regulacji Energetyki.

- Jest oczywiście pewne ryzyko, że czasami rynek bilansujący będą zamykały elektrownie gazowe i wtedy ceny mogą być wysokie - dodaje Arkadiusz Krakowiak.

Mechanizm obniżania cen energii planowo będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku

Do projektu w trakcie konsultacji były zgłaszane różne uwagi i komentarze.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (TGPE) wskazywało m.in., że „skutki wprowadzanych zmian, dające oczekiwany efekt obniżenia cen, w dłuższym okresie mogą oddziaływać negatywnie”.

TGPE wskazało, że jednym ze skutków może być to, że rynek hurtowy TGE przestanie być rynkiem określającym cenę równowagi podaży i popytu, co oznaczałoby z kolei ryzyko utraty przez giełdę funkcji kreowania benchmarku cenowego.

TGPE zaproponowało, żeby zmiany dotyczące maksymalnej ceny ofertowej obowiązywały nie dłużej niż do 31 marca 2023 r. Ma być inaczej.

"Zmiana mechanizmu składania ofert bilansujących jest rozwiązaniem tymczasowym i ściśle związanym z obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej w Polsce i w UE. Mechanizm planowo będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 r. Równolegle procedowana zmiana obowiązującego rozporządzenia systemowego wdrażająca drugi etap reformy rynku bilansującego będzie w pełni zaimplementowana od 1 stycznia 2024" - czytamy w ocenie skutków planowanej regulacji.

Długoterminowo regulacja w postaci maksymalnych cen sprzedaży prądu na rynku bilansującym byłaby zła

Przynajmniej niektórzy uczestnicy rynku oceniają, że po wprowadzeniu nowego mechanizmu regulacyjnego może dojść do mocnego spadku cen prądu na rynku terminowym.

- Zakładając racjonalność dziania sprzedawców i nabywców, oceniamy, że może dojść do gwałtownego spadku cen na rynku terminowym, bo nikt nie będzie chciał kupować istotnie drożej niż jest na rynku spotowym, który z kolei obniży się w wyniku spadku cen na rynku bilansującym - mówi prezes jednej z firm handlujących prądem, proszący o zachowanie anonimowości.

- Długoterminowo regulacja w postaci maksymalnych cen sprzedaży prądu na rynku bilansującym byłaby zła, bo to ostra ingerencja w wolny rynek, ale na krótką metę to najlepsze z dostępnych rozwiązanie pozwalające ograniczyć koszty energii elektrycznej - ocenił menedżer.

Jego zdaniem wprowadzenie określanych wskaźnikowo maksymalnych cen ofertowych sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym "to chyba najważniejsza interwencja na rynku energii elektrycznej, jaką planuje rząd, bo powinna obniżyć ceny hurtowe, a więc i detaliczne, a tym samym obniżyć koszty interwencji i dać oddech gospodarce, broniąc jej przed recesją".

Rynek bilansujący jest tą częścią rynku energii elektrycznej, gdzie operator systemu przesyłowego (którą to funkcję w Polsce pełnią PSE) dokonuje ostatecznego zbilansowania produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju.

