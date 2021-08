Ceny prądu pod silną presją. Decyzje ważne dla milionów Polaków

Unijne regulacje idą w kierunku uwolnienia cen prądu dla gospodarstw domowych. W Polsce opowiadają się za tym stowarzyszenia energetyczne. W ocenie ekspertów rynkowo uzasadniony jest wzrost regulowanych cen dla gospodarstw domowych na przyszły rok nawet o 30 proc. – do poziomu 400 zł/MWh. Wiele ofert wolnorynkowych już sięgnęło tego pułapu.

Uwaga, odbiorcy wrażliwi

Wolny rynek - za jaką cenę?

Najpierw trzeba zbadać rynek

ochronie odbiorców końcowych oraz poprawie ich pozycji na rynku energii".Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) ocenił, że konieczność dokonania w Polsce zmiany sposobu ustalania taryf na energię elektryczną dla klientów indywidualnych jest nieunikniona, a wynika z obowiązującej już dyrektywy 2019/944.- Termin transpozycji tej dyrektywy unijnej do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2020 r. Polska jest jednym z ostatnich krajów w UE, w którym zdecydowana większość gospodarstw domowych korzysta z taryfowanych cen energii elektrycznej - czytamy w informacji PKEE.Członkami PKEE są PGE, Enea, Tauron i Energa. Według raportu PGE za 2020 rok ich łączny udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. wyniósł 86 proc.Komitet podkreśla, że zmiana modelu taryfowania w Polsce poprzez zniesienie taryf dla gospodarstw domowych (tzw. grupa taryfowa G) powinna być powiązana z wprowadzeniem dodatku energetycznego dla najbardziej wrażliwych odbiorców energii, dla których pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepła stanowi wyzwanie i duży wysiłek finansowy.Dyrektywa jest, ale nieostra Dr hab. Mariusz Swora, członek Rady Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, ale też były prezes URE, stwierdza, że kierunek działań państw członkowskich wyznaczany przez dyrektywę 2019/944 jest klarowny - uwolnienie cen. Nie określa ona jednak wyraźnie momentu dokonania tej zmiany.- Wyznaczany przez dyrektywę kierunek działań państw członkowskich jest jasny – to uwolnienie cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zarazem dyrektywa daje tym państwom członkowskim, które tego jeszcze nie uczyniły, czas, aby mogły pełne uwolnienie tych cen przygotować - mów Mariusz Swora.- Dyrektywa stawia warunki uwolnienia cen, przewiduje określony harmonogram sprawozdań państw członkowskich z wdrażania dyrektywy, ale nie określa w sposób wyraźny cezury uwolnienia cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Taką datę może przewidywać dopiero wniosek ustawodawczy Komisji, sformułowany na podstawie przeglądu stosowania art. 5 dyrektywy (kluczowego w sprawie uwolnienia cen), a Komisja ma czas na jego przygotowanie do 31 grudnia 2025 roku - dodaje Mariusz Swora.Natomiast, jak wskazuje Mariusz Swora, znacznie wcześniej powinniśmy wiedzieć dużo więcej niż teraz na temat podejścia państw członkowskich UE do uwalniania cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dlatego, że już początku 2022 roku mają wpłynąć do Komisji pierwsze raporty z państw członkowskich na temat stosowania artykułu 5. dyrektywy, kluczowego w sprawie uwolnienia cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska o to, czy począwszy od 2022 roku w związku z wdrażaniem do prawa polskiego dyrektywy 2019/944 nastąpi pełne uwolnienie cen energii elektrycznej poprzez zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf przez sprzedawców z urzędu sprzedających energię elektryczną dla gospodarstw domowych.Na razie nie znamy stanowiska ministerstwa. Natomiast w ocenie URE dalsze uwolnienie rynku energii elektrycznej możliwe jest wyłącznie w drodze ustawowej, przy czym wymagałoby wdrożenia skutecznego systemu ochrony odbiorców wrażliwych.- Jeśli pojawi się pomysł, by uchwalić takie przepisy, to URE jest gotowy do dyskusji o tym, co zrobić, by przygotować na to odbiorców energii i wytłumaczyć im konsekwencje takiej zmiany. Warto przy tym spojrzeć na inne rynku i ich doświadczenia z uwalnianiem cen - wskazuje Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE.Zdaniem Michała Suski, prezesa zarządu Energomix, firmy zajmującej się doradztwem energetycznym, w przypadku uwolnienia cen dla gospodarstw domowych zmieniłaby się struktura opłat i ceny byłyby raczej większe niż zatwierdzane przez URE.- W przypadku uwolnienia cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych w obecnych realiach, przy podejściu typowo rynkowym, bez marketingowych opakowań moim zdaniem na rachunkach pojawiłaby się opłata handlowa, której w taryfach regulowanych nie ma, a stosowana jest powszechnie poza taryfami regulowanymi, z kolei same ceny energii były wyższe niż gdyby zatwierdzał je URE - mówi Michał Suska.Prezes Energomiksu mówi, że ceny energii dla gospodarstw domowych w taryfach regulowanych były zawsze na najniższym możliwym poziomie akceptowalnym przez rynek lub wg ocen sprzedawców czasami nawet poniżej opłacalności i w odniesieniu do cen dla klientów biznesowych były nawet o 20-30 proc. mniejsze.- Uważam, że po uwolnieniu cen prądu dla gospodarstw domowych w obecnych warunkach opłata handlowa wynosiłaby co najmniej 4-5 zł miesięcznie i trochę mniej w przypadku faktury elektronicznej. Opłata handlowa byłaby głównym elementem generującym marżę handlową dla sprzedawcy, a jest przewidywalna i niezależna od poboru energii - mówi Michał Suska.- Natomiast jeśli chodzi o ceny samej energii, to oceniam, że po likwidacji taryf regulowanych wyniosłyby w przyszłym roku 400-450 zł/MWh wobec około 300 zł/MWh w taryfach na 2021 rok, co wynika ze znaczącego wzrostu cen na rynku hurtowym w ostatnich 12 miesiącach. Tutaj z kolei główną przyczyną podwyżek jest istotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 - dodaje Michał Suska.W jednej ze spółek obrotu usłyszeliśmy, że rynkowo jest uzasadniony wzrost regulowanych cen prądu dla gospodarstw domowych z obecnych około 300 zł/MWh do ponad 400 zł/MWh w 2022 roku, czyli nawet o ponad 30 proc., co oznacza, że w przypadku ich uwolnienia ceny sięgnęłyby tego właśnie poziomu – 400 zł/MWh lub nawet więcej.- Nie należy demonizować wzrostu cen prądu, bo wprawdzie wzrosty mogłyby sięgnąć ponad 30 proc., ale w wartościach bezwzględnych to nie są olbrzymie kwoty. Przy zużyciu rocznym na poziomie 2 MWh wzrost ceny sprzedaży prądu z 300 zł/MWh do 400 zł/MWh to wzrost kosztów o 200 zł rocznie - stwierdził przedstawiciel jednej z państwowych spółek obrotu, proszący o zachowanie anonimowości.Podkreślał przy tym, że uwolnienie cen dla gospodarstw domowych gwarantowałoby firmom zobowiązanym stosować ceny regulowane pokrycie kosztów działalności takich m.in. jak koszty obsługi klientów, co jego zdaniem nie zawsze było normą. Wskutek uwolnienia cen grupy energetyczne poprawiłyby wyniki w segmentach obrotu.- W tym roku nadal mamy stratę na grupie taryfowej G, ale nie jest tak wielka jak w 2020. Grupy energetyczne poprzez zaniżone ceny sprzedaży energii sponsorują gospodarstwa domowe. W przypadku uwolnienia cen nie byłoby wzrostu większego niż wynikający z warunków rynkowych, bo nikt nie jest samobójcą, a pojawiłoby się więcej ofert sprzedaży - słyszymy od przedstawiciela firmy sprzedającej prąd.- Urynkowienie cen spowoduje dla największych grup energetycznych koniec z dopłacaniem do klientów indywidualnych. W tej chwili najprawdopodobniej koszty obsługi klientów indywidualnych są rekompensowane z marż na sprzedaży prądu dla biznesu - ocenił Łukasz Czekała, prezes zarządu firmy OE IT, właściciela porównywarki cen prądu i gazu, którego zdaniem zważywszy powyższe urynkowienie cen dla taryfy G w teorii powinno dać sprzedawcom prądu obszar do niewielkich obniżek cen dla biznesu.Trudno z góry przesądzić, jak rozwijałby się rynek detaliczny gospodarstw domowych po uwolnieniu cen. Formalnie w sierpniu 2021 nie było zatrzęsienia wolnorynkowych ofert sprzedaży, ale też nie były to oferty pojedyncze.Według stanu na 1 sierpnia 2021, zgodnie z zestawieniem URE, sprzedaż energii gospodarstwom domowych na zasadach wolnorynkowych oferowało 39 spółek. Oferty tylko sporadycznie nie zawierały opłaty handlowej, były zróżnicowane zarówno co do czasu trwania, jak i cen, które w przypadku taryfy G11 (stała cena przez całą dobę) sięgały blisko 400 zł/MWh, a w pojedynczych przypadkach przekraczały nawet 500 zł/MWh.Odrębną kwestią jest, czy spółki pokazujące oferty aktywnie zabiegają o klientów. Łukasz Czekała mówi, że ofert sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych na 2022 rok jest mało.- Na rynku działają sprzedawcy, którzy potrafią razem z prądem sprzedawać dodatkowe produkty dla klienta indywidualnego. Sama cena za 1 kWh wynosi od 300 do 400 zł/MWh. W większości przypadków nie odbiega od cen zatwierdzonych przez URE, ale w takich ofertach płacimy dodatkowo od około 20-30 zł za miesiąc za dodatkową usługę, którą musimy wykupić, aby móc skorzystać z niższej ceny - mówi Łukasz Czekała.Michał Suska mówi, że obecnie oferty dla gospodarstw domowych dotyczące sprzedaży samej energii to rzadkość.- Oceniam, że spółki podlegające obecnie obowiązkowi zatwierdzania taryf sprzedaży energii dla gospodarstw domowych po jego zniesieniu mogłyby zacząć powszechnie sprzedawać energię w pakiecie z usługami dodatkowymi (wówczas uwzględnionymi w odpowiednio wyższej opłacie handlowej), co de facto ułatwiałoby wygenerowanie dodatkowego przychodu nawet przy sztucznie utrzymywanej niższej cenie kWh. Myślę, że to scenariusz dosyć prawdopodobny, bo oceniam, że zaraz po uwolnieniu cen energii sprzedawcy nie chcieliby bić po oczach podwyżkami cen - mówi Michał Suska.Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska miało szukać wykonawcy analizy dotyczącej wpływu uwolnienia cen energii elektrycznej na rynek detaliczny w Polsce, w tym na odbiorców wrażliwych i ubogich energetycznie.- Abstrahując od tego, czy i kiedy ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione, bez wątpienia wcześniej należy zbadać stan rynku i spróbować ocenić skutki - radzi Suska.Pierwsza reakcja w postaci wzrostu cen większego niż pod kuratelą regulatora wydaje się oczywista, ale ważniejsze, co stanie się długoterminowo. Podstawą konkurencyjnego rynku detalicznego energii pozostanie płynny, przejrzysty rynek hurtowy energii, o którego jakość należy dbać.- W przeszłości oferta dla gospodarstw domowych była większa niż teraz, było więcej graczy. Oceniam, że uwolnienie cen dla gospodarstw domowych pomogłoby w odbudowie konkurencyjności tego segmentu rynku detalicznego - dodaje Michał Suska.