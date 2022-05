Ceny prądu pozwoliły na rekordowy wyniki Eesti Energia

Przychody ze sprzedaży Eesti Energia wzrosły do 571,5 mln euro w I kwartale 2022 roku. To najlepszy wynik w historii firmy, w którego osiągnięciu pomogły bardzo wysokie ceny prądu.

Największy wpływ na wyniki finansowe miały wyższe ceny energii elektrycznej na wszystkich rynkach, na których działa Eesti Energia. Ponadto, pomimo cieplejszej zimy niż w 2021 r. i prawie 6 proc. spadku zużycia energii elektrycznej, wolumen sprzedaży energii elektrycznej grupy wzrósł o 13 proc. rok do roku do 2,9 TWh. Sprzedaż w Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce stanowiła łącznie 54 proc. całkowitego wolumenu, natomiast w Estonii 46 proc.

Czytaj też: Urzędowy limit ceny gazu - czy to ma sens?

Produkcja energii elektrycznej w I kwartale wyniosła 1,7 TWh (wzrost o 31 proc. rok do roku), z czego produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,4 TWh. Sprzedaż paliw płynnych zmalała o 7 proc. rok do roku do 104 tys. ton, a produkcja o 15 proc. do 106 tys. ton z powodu planowanych prac konserwacyjnych w zakładach.

Enefit Green, spółka zależna Eesti Energia, buduje obecnie cztery nowe farmy wiatrowe w Estonii, na Litwie i w Finlandii.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.

Firma jest producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich oraz producentem paliw płynnych. Eesti Energia zatrudnia 4555 osób. Przychody ze sprzedaży grupy w 2021 roku wyniosły 1,31 mld euro.