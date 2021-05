Ceny prądu w debacie EEC Online

W następstwie wzrostu hurtowych cen prądu napędzanych kosztami CO2 spółki obrotu podnoszą jego ceny detaliczne. Ceny energii elektrycznej to jednak nie jedyny czynnik wpływający na wysokość całkowitych rachunków. Istotną składową opłat są ceny dystrybucji, które zawierają także różne koszty wynikające z regulacji. O cenach energii w Polsce teraz i w przyszłości oraz o czynnikach kształtujących te ceny będzie rozmawiali już za kilka dni podczas kongresu EEC Onilne.

Opłaty dystrybucyjne ważną składową rachunków

Opłaty dystrybucyjne stanowią istotny składnik opłat za prąd. W IV kwartale 2020, wg. danych ze sprawozdania z działalności Prezesa URE) udział opłat za dystrybucję w całkowitych opłatach za prąd wynosił od prawie 18 proc. w przypadku największych odbiorców do ponad 43 proc. w przypadku gospodarstw domowych (ceny netto).Jednak ostatecznie z punktu widzenia odbiorcy energii najbardziej istotny jest poziom średniej ceny, za którą kupuje energię elektryczną w punkcie poboru razem z usługą dystrybucji.Wartość tego parametru w IV kwartale 2020 w porównaniu do IV kwartału 2019 wzrosła w Polsce średnio o 13,35 proc. , najmniej (o 4 proc. ) w grupie największych odbiorców energii, zaś najwięcej (o nieco ponad 16 proc.) w grupie taryfowej C. O tym jakie są prognozy dla cen energii elektrycznej w Polsce będziemy również rozmawiali podczas EEC Online.O czynnikach kształtujące ceny energii, ale też o możliwościach stabilizacji i ograniczania wzrostu cen prądu będziemy rozmawiali 24 maja 2021 podczas debaty „Ceny energii w Europie, w Polsce”, która odbędzie w ramach EEC Online już 24 maja