Ceny prądu w przyszłym roku pod znakiem zapytania. Albo dopłaty, albo wielkie podwyżki

W tym roku na dopłaty do utrzymania cen energii na ubiegłorocznym poziomie dla odbiorców indywidualnych budżet państwa wyda ponad 30 miliardów złotych. Nie wiadomo, czy ten system zostanie utrzymany w 2024 r.

Trudno sobie wyobrazić, aby w budżecie na 2024 r. rząd przeznaczył na dopłaty do cen prądu ponad 30 miliardów złotych .

. Otwarte pozostaje pytanie: jaką politykę cenową stosować będzie powstająca Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)?

Cena jednego megawata energii w dostawach na przyszły roku przekracza już 650 złotych.

Ceny energii elektrycznej należą do najważniejszych czynników wpływających na poziom inflacji i w naszym kraju, i we wszystkich rozwiniętych gospodarkach. Najlepiej to widać po konkurencyjności produkcji w Stanach Zjednoczonych, gdzie firmy mają dostęp do taniego prądu, który przy tym nie jest towarem poddanym reglamentacji. A rozwój OZE powoduje, że nie ma problemów z wykorzystaniem zielonej energii.

Pytaniem o podstawowym znaczeniu jest, jak na tym tle wypada Polska... Wydawać by się mogło, że właśnie przy okazji debaty przedwyborczej dotyczącej tematów gospodarczych te sprawy będą w centrum uwagi. Ale partie polityczne na ten temat milczą, a szczegółowych programów wyborczych jeszcze nie mieliśmy okazji poznać.

Przypomnijmy, że w lipcu rząd na wniosek resortu klimatu i środowiska, podjął decyzję o zwiększeniu limitu zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych - z 2 tysięcy do 3 tysięcy kilowatogodzin, dla których utrzymana pozostaje ubiegłoroczna, niższa taryfa. 13 lipca nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. przyjął Sejm.

Nic jednak nie odbywa się za darmo... Jeśli mówimy o tym, że dla części odbiorców cena nie jest wyliczona według reguł rynkowych, to na sfinansowanie dopłaty należy znaleźć pieniądze w budżecie państwa.

Pomysł zgłoszony przez rząd okazał się - paradoksalnie - banalnie prosty. Skoro potrzeba pilnie około 2,5 mld złotych do końca tego roku na wypłatę dodatków dla spółek z branży energetycznej, to można wprowadzić tak zwany podatek solidarnościowy - i pieniądze się znajdą.

Tempo prac legislacyjnych w Sejmie było zawrotne, już po dwóch dniach przyjęto stosowną ustawę, która została przesłana do Senatu. Wynikało z niej, że za zwiększenie limitu energii zużywanej po obniżonych cenach przez gospodarstwa domowe zapłaci branża węglowa i przemysł koksowy.

Największe obciążenie, około 2,5 miliarda złotych, spadło na Jastrzębską Spółkę Węglową. Pozostałe podmioty, w tym trzy koksownie i Bumech, który jest właścicielem PG Silesia, zaprotestowały przeciwko nowym rozwiązaniom i zagroziły manifestacjami w Warszawie. Rząd wycofał się więc z tych pomysłów: przedwyborcza presja ze strony związkowców okazała się skuteczna. Senat wykreślił pozostałe podmioty, które miały być obciążone nową daniną i na placu boju pozostaje tylko JSW.

Teraz trwają rozmowy w górniczej spółce, ponieważ załoga nie może zrozumieć, dlaczego główny akcjonariusz, którym jest Skarb Państwa, zamierza przeznaczyć tyle środków na bieżące potrzeby, zamiast pomyśleć o przyszłych inwestycjach i rozwoju w okresie, kiedy nadejdzie dekoniunktura na węgiel koksowy i sam koks. A JSW musiała już w okresie pandemii sięgnąć po zgromadzone zaskórniaki.

Rachunki za prąd do końca tego roku należą w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej, ale wiele wskazuje, że to się zmieni już od stycznia 2024 roku. Wskazywał na to w niedawnym wywiadzie dla WNP.PL prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Można to także wywnioskować z opublikowanego 3 sierpnia miesięcznego komunikatu Towarowej Giełdy Energii.

To właśnie na tym rynku transakcyjnym można analizować wszystkie trendy dotyczące bieżących i przyszłych cen energii. Otóż w lipcu tego roku średnia ważona cena wolumenem obrotu na rynku dnia następnego (RDN) wyniosła 551,46 zł za megawatogodzinę, co daje minimalny, ale jednak wzrost wobec czerwca tego roku.

Ważniejsze jest sprawdzenie wartości kontraktów na dostawy w 2024 roku. Uśredniona cena wynosiła w lipcu 655,66 zł za megawatogodzinę, czyli o ponad 100 zł więcej niż obowiązujące obecnie. A przecież kupujący nie znają realiów ekonomicznych, cenowych i podatkowych dla branży ekonomicznej, które będą obowiązywały w okresie przyszłorocznych wakacji.

W większości krajów europejskich z końcem pierwszego półrocza wygaszono - lub stanie się to w najbliższym czasie - programy pomocy dla obywateli, ale także dla biznesu, związane z podwyżkami cen, z którymi mieliśmy do czynienia w 2022 roku. Tamta sytuacja spowodowana była problemami wywołanymi agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę i wszystkimi wynikającymi z tego kłopotami z dostawami gazu ziemnego na potrzeby energetyki zawodowej.

Wsparcie już nie obowiązuje we Francji, Belgii, Holandii i wielu innych krajach. Obywatele o niższych dochodach mogą się jedynie starać o jednorazowe dopłaty do rachunków.

W Polsce pewnie byłoby podobnie, gdyby nie jesienny termin wyborów i obawa o to, że uwolnione ceny bezpośrednio wpłyną na inflację i zapowiadany jednocyfrowy wskaźnik nie pojawi się w miesięcznych odczytach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przed końcem roku.

Jak podaje Business Insider, w tym roku ceny energii dla gospodarstw domowych na relatywnie niskim poziomie zawdzięczamy dopłatom z budżetu na poziomie około 28 mld złotych. W przyszłym roku już tego nie będzie - i co stanie się wówczas z cenami?

Na ceny wpływać będzie strategia handlowa, którą stosować będzie NABE, ale także ceny węgla i uprawnień do emisji CO2

Rynek energii elektrycznej musi zostać poddany reformie, aby poszczególne branże i biznesy mogły być konkurencyjne w Unii Europejskiej i nie tracić dotychczasowych odbiorców. Tworzona w wielkich bólach Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) skupi większość elektrowni wykorzystujących jako surowiec węgiel.

Nadal jednak nie wiemy, jak wyglądać będzie prowadzona przez ten podmiot polityka cenowa oraz czy transakcje dotyczące zawierania umów na dostawy prądu będą realizowane z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych TGE czy też nie. Ważna wydaje się także kwestia kształtowania się cen węgla i uprawnień do emisji CO2, a także rozwój produkcji z odnawialnych źródeł.