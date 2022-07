Ceny prądu wzrosną jeszcze w tym roku. Są już wnioski

Trzech z czterech tzw. sprzedawców z urzędu energii elektrycznej złożyło Prezesowi URE wnioski o zmianę jeszcze w tym roku obowiązującej taryfy na sprzedaż odbiorcom w gospodarstwach domowych - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska.

Trzy z czterech państwowych spółek, którym URE zatwierdza taryfy, złożyło wnioski o zmianę taryf.

Mowa o kilkuprocentowych podwyżkach, które miałyby obowiązywać jeszcze w tym roku.

Jak mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes URE Rafał Gawin, w przyszłym roku będzie jeszcze drożej, bo ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o połowę.

Trzech sprzedawców chce podwyżek

Jak przekazała przedstawicielka Urzędu Regulacji Energetyki, do regulatora wpłynęły wnioski o zmianę jeszcze w tym roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych od trzech z czterech tzw. sprzedawców z urzędu.

- Prowadzimy postępowania taryfowe w tych sprawach. Analizujemy wnioski przedsiębiorstw. Na tym etapie trudno powiedzieć, kiedy postępowania mogą się zakończyć - zaznaczyła rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska.

Jak wyjaśniła, Prezes URE prowadzi postępowania taryfowe, badając, czy wnioskowane przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania określone prawem i przedstawiają jedynie uzasadnione koszty przedsiębiorców. Przy czym koszty uzasadnione nie są tożsame z kategorią kosztów księgowych - podkreśliła Głośniewska.

- Regulator nie może działać w oderwaniu od realiów rynkowych. Taryfy są więc pochodną tego, co dzieje się na rynku hurtowym - podkreśliła.

Kilkuprocentowe podwyżki

Sprzedawcy z urzędu, dla których URE zatwierdza taryfy na sprzedaż do gospodarstw domowych, to: Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i PGE Obrót. Jak informował wcześniej RMF FM, trzy z tych państwowych spółek: Enea, Energa, Tauron chcą kilkuprocentowych podwyżek, co może się przełożyć na dodatkowe kilka złotych w rachunkach gospodarstw domowych.

W ciągu ostatnich miesięcy energia elektryczna na polskim giełdowym rynku hurtowym wyraźnie podrożała. Na Towarowej Giełdzie Energii podstawowe kontrakty terminowe BASE z dostawą w IV kwartale 2022 r. w ciągu trzech ostatnich miesięcy podrożały z ok. 1000 zł za MWh do ponad 1700 zł za MWh.

W przypadku zatwierdzenia korekt taryf, przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić je w życie najwcześniej 14, a najpóźniej 45 dni od decyzji regulatora - przypomniał URE.

Będzie tylko drożej

Choć informacje o wnioskach firm energetycznych, dotyczących kolejnych podwyżek, budzą emocje, trzeba się przygotować, że to dopiero początek. Jak mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes URE Rafał Gawin, w przyszłym roku ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o połowę.

- Gdybyśmy chcieli oszacować, jaka może być cena energii elektrycznej w przyszłym roku w stosunku do tego, co zostało zatwierdzone w taryfach na 2022 rok, to analizując ceny energii elektrycznej z dostawą na 2023 rok na koniec marca 2022 - I dekady kwietnia 2022 to jest wzrost mniej więcej o 50 proc., w samym komponencie energii - poinformował Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak tłumaczył, taryfowanie nie jest narzędziem, które ma zapewnić, że cena danego towaru będzie niska i wskazał, że taryfowanie ma odzwierciedlać koszty uzasadnione.

- Jeżeli rynek wycenia towar drogo to ceny, czy też te koszty po prostu trzeba przenieść w taryfy. Taryfowanie ma na celu zapewnienie przewidywalności czy łagodzenie pewnych ryzyk zmienności - mówił Rafał Gawin.

