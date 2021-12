Ceny prądu wzrosną o 1/5. Decyzje wkrótce, rynek niespokojny

Końcowym mocnym akordem roku, tak trudnego dla odbiorców energii, będzie zatwierdzenie regulowanych cen sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych na 2022 rok. Powinno się to stać do 17 grudnia. Opłaty za prąd i dystrybucję dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć o około 20 proc. Rachunki złagodzi tarcza antyinflacyjna. Niepokój wzbudziły też informacje o napiętym bilansie mocy.

Tarcza osłoni

Na wolnym rynku ceny rosną od dawna

Problemy z bilansowaniem mocy

Energetycy, z którymi rozmawialiśmy, oceniają, że ze względu na wysoki wzrost cen energii elektrycznej, co musi się przełożyć na ceny regulowane sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w 2022 r., regulator podniesie ceny dystrybucji najmniej jak to tylko możliwe.Przynajmniej część rynku spodziewa się, że ostatecznie URE może zaakceptować podwyżki cen sprzedaży samego prądu dla gospodarstw domowych nawet „z trójką z przodu”. To, jak naprawdę będzie, wyjaśni się już szybko.Wszystko wskazuje na to, że nowe ceny regulowane sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych i ceny dystrybucji powinniśmy poznać pod koniec przyszłego tygodnia. Dla wprowadzenia nowych taryf od 1 stycznia 2022 roku konieczne jest ich zatwierdzenie i opublikowanie najpóźniej do 17 grudnia 2021, a nie mamy sygnałów, żeby termin 17 grudnia 2021 był zagrożony.Eksperci wskazują, że zatwierdzane przez URE ceny sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku mogą wzrosnąć o 30-40 proc., a opłaty całkowite, czyli z uwzględnieniem cen dystrybucji, o około 20 proc. W pierwszych miesiącach wzrost ten złagodzi tzw. tarcza antyinflacyjna.- Stawki za sprzedaż energii elektrycznej czynnej powinny wzrosnąć o około 30-40 proc.. czyli z obecnych 0,30 zł/kWh netto do ok. 0,40 zł/kWh. Jeśli do tego dodamy kilkuprocentowy wzrost opłat dystrybucyjnych, to finalna kwota rachunku wzrośnie o około 20 proc. - komentuje Łukasz Czekała, prezes zarządu OE IT, właściciela porównywarki cen prądu i gazu.- Nie odczujemy tego w pierwszych trzech miesiącach 2022, ponieważ zapowiedziana tarcza antyinflacyjna zakłada obniżenie VAT z 23 proc. do 5 proc. i zniesienie akcyzy - dodaje Łukasz Czekała.Trzeba też pamiętać o pomyśle wprowadzenia dodatku osłonowego.- Dodatek osłonowy zostanie skierowany do 6800 tys. gospodarstw domowych – to jest ponad połowa polskich gospodarstw – w wysokości od 400 do 1150 zł, w zależności od poziomu dochodów (...). Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy w dwóch ratach, 23 marca i 2 grudnia, czyli w okresach przedświątecznych, kiedy wydatki gospodarstw domowych rosną w sposób znaczący - wyjaśniała w Sejmie 8 grudnia 2021 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas prac nad ustawą o dodatku osłonowym.Korzystający z taryf URE są jeszcze przed zderzeniem ze wzrostem cen energii elektrycznej w tym roku, ale wiele segmentów rynku ma to doświadczenie za sobą. Od początku roku sprzedawcy energii elektrycznej wielokrotnie aktualizowali cenniki.- W ofertach dla grup taryfowych A i B praktycznie zawsze przedstawiane są wyceny indywidualne, a poziomem odniesienia są stawki oferowane w grupie taryfowej C (MŚP). Te wzrosły z poziomu około 320 zł/MWh w styczniu do 600 zł/MWh obecnie. Widać, że w ofertach wolnorynkowych ceny energii elektrycznej dla MŚP pomiędzy styczniem a grudniem 2021 wzrosły nawet o 100 proc. - wskazuje Łukasz Czekała.W przypadku sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w 2021 roku Łukasz Czekała dzieli spółki obrotu na dwie grupy. Po pierwsze na takie, które nie oferowały dodatkowych usług i wtedy proponowana cena sprzedaży była porównywalna z ofertami dla MŚP.- Trzeba zaznaczyć, że takie spółki nie prowadziły działań sprzedażowych, a ofertę dla klientów indywidualnych miały dla zasady, nawet niechętnie ich obsługując. Aktywne pozyskiwanie klientów prowadziły spółki, które przy zachowaniu cen energii elektrycznej na poziomie około 300 zł/MWh netto, czyli na poziomie taryf zatwierdzonych przez URE, w pakiecie sprzedawały z marżą produkty dedykowane, takie jak ubezpieczenia medyczne lub inne - wyjaśnia Łukasz Czekała.Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, stwierdziła, że sytuacja na rynku energetycznym jest specyficzna i bardzo trudna, bo znacząco wzrosły ceny gazu i ceny węgla. Cena węgla krajowego jej zdaniem „nie koreluje z cenami paliw na rynku globalnym”. Przy tym, jak podkreśliła, gwałtownie rośnie cena uprawnień do emisji CO2, która przekroczyła już znacznie 80 euro, co też przekłada się na ceny prądu.- To jest coś, z czym trzeba się zmierzyć. Komisja Europejska poprosiła ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - red.), której celem jest monitorowanie rynku CO2, żeby przedstawiła do marca raport na temat tego, czy to jest spekulacja, czyli jednak zachowanie rynkowe, chociaż dosyć ostre, czy to już jest manipulacja - stwierdziła Joanna Maćkowiak-Pandera.Tak jak wskazała szefowa Forum Energii, na ocenę ESMA przyjdzie poczekać, ale wiadomo, że sytuacja na rynku energii elektrycznej nadal była napięta.Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy.Za przyjęciem uchwały głosowało 232 posłów, przeciw było 198, 8 osób wstrzymało sie od głosu.Wprowadzenie drakońskich ograniczeń w produkcji CO2 uderza w gospodarkę unijną, a zwłaszcza w Polskę; oczekujemy od premiera, by podjąć ten temat i zmierzał do zawieszenia aktualnego kształtu polityki unijnej - powiedział zaś w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.To że sama Komisja Europejska ma problem CO2 pokazują jej prognozy. W czerwcu Komisja Europejska twierdziła, że ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wzrosnąć do 85 euro do końca dekady. Pomyliła się i to bardzo. Zdaniem ekspertów ceny mogą niebawem przekroczyć 100 euro. Rosnące od wielu miesięcy hurtowe ceny energii elektrycznej, które przekładają się na wzrost cen detalicznych, na początku grudnia 2021 wspięły się na kolejne szczyty, a towarzyszyły temu trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego.Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych 6 grudnia 2021 wystąpiły trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego.Z danych publikowanych na Giełdowej Platformie Informacyjnej prowadzonej przez TGE wynika, że nieplanowane ubytki mocy (awarie) od 1 do 8 grudnia 2021 przez większość dni w tym okresie przekraczały 8 tys. MW.6 grudnia 2021 niedobór bilansowy dotyczył braku możliwości dotrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy. Skala niedoboru rezerw mocy została określona przez operatora jako istotna – przekraczała w niektórych godzinach 1000 MW.Na wniosek PSE pomocy Polsce udzielili operatorzy systemów Litwy, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Dzięki temu, jak wyjaśniał operator, możliwe jest zbilansowanie systemu oraz dotrzymanie wymaganych poziomów rezerw mocy.Indeks TGEBase (średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych energii elektrycznej danej doby dostawy, kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych) 5 grudnia 2021, chociaż to była niedziela, sięgnął blisko 1090 zł/MWh. Dzień później był na podobnym poziomie, aby 7 grudnia 2021 spaść do niecałych 720 zł/MWh i następnego dnia znowu wzrosnąć do około 1031 zł/MWh.Zdaniem ekspertów wysokie ceny energii elektrycznej najpewniej pozostaną z nami na długo.- To, co się teraz dzieje, jest bardzo bolesne. Ceny energii dzisiaj (8 grudnia 2021 - red.) na I kwartał następnego roku są na poziomie 819 zł/MWh. W porównaniu do 2018 roku, kiedy histeria wzrostu cen energii przez CO2 dopiero się rozpoczynała, to są zupełnie inne poziomy. W 2018 r. ceny energii wzrosły z plus minus 160 zł/MWh na 260 zł/MWh i wtedy to było uderzenie, taki pierwszy dzwonek alarmowy - mówił Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, który zwrócił uwagę na społeczny aspekt tych procesów. Ceny energii mają bowiem wpływ na koszty wytworzenia produktów czy na ceny świadczonych usług.- Wzrost cen energii będzie powodował napięcia społeczne i niezależnie od tego, czy będziemy w UE czy nie, i tak transformacja się dokona poprzez powiązania gospodarcze. Ceny energii zostaną z nami na wysokim poziomie raczej bardzo długo - ocenił Marcin Roszkowski.W tekście zostały wykorzystane m.in. informacje i opinie przedstawione podczas konferencji Forum Energii "Stan wyjątkowy w energetyce".