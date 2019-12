Ceny prądu wzrosną. Podwyżki pewne

2 grudnia 2019 r. minął termin przekazania regulatorowi przez sprzedawców energii elektrycznej wyjaśnień do wniosków taryfowych na 2020 rok. Wszyscy zobowiązani sprzedawcy złożyli wyjaśnienia w terminie. Także 2 grudnia 2019 wnioski taryfowe na 2020 rok złożyli w URE dystrybutorzy energii elektrycznej. Teraz, mówiąc kolokwialnie, piłka jest po stronie regulatora.

Zatem, zakładając, że nie dojdzie do ustawowej ingerencji w ceny sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych na 2020 rok, to ciągle jeszcze trudno powiedzieć, co konkretnie wyniknie dla odbiorców energii z grupy taryfowej G wskutek prowadzonych postępowań taryfowych.Na rynku słyszymy nieoficjalnie, że wnioski taryfowe złożone przez sprzedawców energii to wnioski o podwyżki cen sprzedaży prądu dla odbiorców z grupy taryfowej G „raczej na poziomie górnej granicy pojawiającej się w mediach", a te informacje mówiły o oczekiwaniach podwyżek o 20-40 proc. URE tego nie komentuje. Natomiast przyczyna oczekiwanych przez spółki obrotu podwyżek cen prądu przez, co do zasady, jest klarowna.- Średnia hurtowa cena energii, która stanowi główny składnik kosztowy ceny detalicznej, w dostawach na 2020 rok jest na poziomie zbliżonym do ceny z II połowy 2018 roku oferowanej na 2019, a może nawet trochę niższa. Oznacza to, że gdyby nie administracyjne zamrożenie cen detalicznych na 2019 rok na poziomie z 2018 roku, to mówilibyśmy o stabilizacji lub lekkim spadku cen detalicznych na 2020 rok. Teraz jednak, ze względu na zamrożenie cen detalicznych w 2019 roku, musi dojść do ujęcia w cenach detalicznych na 2020 rok wzrostu cen hurtowych z 2018 na 2019 i tym samym ceny detaliczne w 2020 roku powinny być wyższe niż te zamrożone na 2019 - wyjaśniał WNP.PL na początku listopada Sebastian Jabłoński, prezes TRMEW Obrót.W przypadku sektora dystrybucji nowe stawki na 2019 rok zatwierdził Prezes URE, stosunkowo późno, bo dopiero w marcu 2019. Taryfy dystrybucyjne nie mogły zostać zatwierdzone w terminie umożliwiającym ich wejście w życie z początkiem 2019 r. ze względu na przepisy uchwalonej 28 grudnia 2018 r. tzw. ustawy prądowej.Dopiero nowelizacja tej ustawy, która weszła w życie 6 marca 2019 r., wyłączyła spod regulacji ustawy zasady określania stawek opłat dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej, a tym samym umożliwiła Prezesowi URE kontynuowanie postępowań w sprawie zatwierdzenia tych taryf.22 marca 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową operatora systemu przesyłowego - PSE oraz taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator.W sumie w 2019 spadek średniej stawki za dystrybucję dla wszystkich grup taryfowych (A, B, C i G) dla pięciu największych wyżej wymienionych dystrybutorów wyniósł 4 proc., a wynikał głównie z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej. Stawki dystrybucji dla odbiorców w gospodarstwach domowych spadły średnio o ok. 5 złotych miesięcznie (6,6 proc.).Co teraz się stanie? Energetycy, z którymi rozmawialiśmy, spodziewają się, że URE po analizie wyjaśnień sprzedawców energii prawdopodobnie wezwie spółki obrotu do korekty wniosków taryfowych, bo „zwykle ustalanie taryf to była kwestia kompromisu”. Podobne opinie usłyszeliśmy w odniesieniu do wniosków dotyczących nowych taryf dystrybucyjnych. Te wnioski, według nieoficjalnych informacji, też są wnioskami zakładającymi wzrost opłat w 2020 roku.W przypadku opłat za dystrybucję mówi się na rynku, że złożone w URE wnioski zawierają propozycje podwyżek opłat dystrybucyjnych na 2020 rok względem stawek z 2019 roku „na poziomie jednocyfrowym” oraz że „przynajmniej w większości przypadków złożone wnioski dotyczą podwyżek poniżej 10 proc.”Wśród przyczyn postulowanych podwyżek opłat dystrybucyjnych nasi rozmówcy wymieniali m.in.wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych i kosztów pracy, a także potrzeby inwestycyjne.Aby nowe ceny sprzedaży energii dla grupy taryfowej G i nowe ceny dystrybucji mogły zacząć obowiązywać z początkiem 2020 roku, to muszą zostać opublikowane przez URE nie później niż 17 grudnia. Zgodnie z prawem, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza bowiem taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od dnia jej opublikowania.To oznacza, że o ile URE wezwie spółki energetyczne do korekty wniosków taryfowych, to stanie się to prawdopodobnie w najbliższych dniach. W przeszłości zdarzało się, że spółki obrotu były wzywane do korekt wniosków taryfowych na dany rok więcej niż jeden raz.- Biorąc pod uwagę, że na całkowity koszt energii elektrycznej składają się koszty jej sprzedaży oraz koszty dystrybucji (transportu), dla których wnioski taryfowe spłynęły do URE również 2 grudnia, dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich przesłanych przez przedsiębiorców informacji będziemy mogli kompleksowo ocenić finalny poziom ewentualnej zmiany całkowitego kosztu dostarczania energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na rok 2020 - podkreśla Agnieszka Głośniewska.