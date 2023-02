Ceny uprawnień do emisji CO2 osiągnęły najwyższy poziom w historii. Taki będzie skutek

21 lutego 2023 r. po raz pierwszy w historii cena uprawnień do emisji CO2, jakie muszą kupować unijne przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach systemu EU ETS, osiągnęła 100 euro za tonę. Część ekspertów nie wyklucza, że w 2024 r. cena CO2 sięgnie 150 euro.

Wojciech Dąbrowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) mówi, że przekroczenie ceny 100 euro za tonę CO2 oznacza dalsze podnoszenie kosztów działania spółek energetycznych oraz znacząco obniża możliwości inwestycyjne.

Paweł Mzyk z KOBiZE zwraca uwagę, że ceny CO2 mogą rosnąć nadal i dojść do poziomu nawet 150 euro już w 2024 r.

Krzysztof Kieres ze Stowarzyszenia Producentów Cementu informuje, że tylko w 2020 r. branża cementowa w Polsce musiała dokupić prawie 3 mln ton uprawnień do emisji CO2.

Mirosław Motyka z Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej uważa, że wzrost ceny CO2 niemal natychmiast i szczególnie silnie w Polsce przekłada się na spadek konkurencyjności sektora hutniczego.

Za uprawnienia do emisji CO2 21 lutego trzeba było zapłacić 100,34 euro za tonę. To oznacza, że od początku roku uprawnienia podrożały o 19,5 proc. Wywołało to spory odzew na rynku...

- Wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 miało - w swoim założeniu - ograniczyć emisję dwutlenku węgla, motywując spółki do przejście na nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Przekroczenie ceny 100 euro za tonę oznacza dalsze podnoszenie kosztów funkcjonowania spółek energetycznych oraz znacząco obniża możliwości inwestycyjne - na rzecz skutecznej transformacji. Unia Europejska powinna wprowadzić zmiany w działaniu tego rynku, aby ponownie spełniał on swą funkcję, a nie był ciężarem spowalniającym osiąganie wyznaczonych celów w całej Europie - mówi WNP.PL Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE).

Jak dodaje, opłaty za emisję CO2 - zamiast wspierać transformację energetyczną - skutecznie podnoszą koszty spółek energetycznych i ceny energii dla klientów.

Ceny CO2 mogą dalej rosnąć, nawet do 150 euro za tonę

- Po raz pierwszy cena kontraktów futures na uprawnienia EUA, jaką muszą płacić unijne przedsiębiorstwa, emitujące CO2 i znajdujące się w systemie EU ETS (Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji - przyp. red.), osiągnęła 100 euro za tonę. Dotychczas taki poziom stanowił barierą nie do sforsowania dla kupujących. Należy zauważyć, że już wcześniej cena uprawnień zbliżała się do granicy 100 euro, ale dopiero wczoraj ten bardzo ważny technicznie poziom został przekroczony - komentuje dla WNP.PL Paweł Mzyk, zastępca dyrektora ds. zarządzania emisjami Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

W jego ocenie to raczej nieoczekiwany dla ekspertów rynkowych ruch cen, ponieważ większość ze specjalistów wróżyła spadki cen - z uwagi na spodziewane zwiększenie podaży uprawnień, z których sfinansowany będzie częściowo plan REPowerUE, czyli strategia Komisji Europejskiej zmierzająca do uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r.

Dodatkowe wolumeny uprawnień na aukcjach mają być sprzedawane jeszcze w tym roku.

- Uczestnicy mogą jednak patrzeć na rynek bardziej długofalowo i dyskontować w obecnych cenach przyszłość, tj. podniesienie celu redukcyjnego w EU ETS do 2030 r. (do 62 proc.) i zaostrzenie rezerwy MSR od 2024 r. czy wygaszanie bezpłatnych uprawnień dla sektorów CBAM od 2026 r. - dodaje Paweł Mzyk.

Jak zaznacza, wzrostom mogła sprzyjać też pospieszna reakcja inwestorów, którzy do tej pory wykazywali zbyt duży pesymizm co do wysokości cen, a także wyższe niż wcześniejsze prognozy emisji za 2022 r. - z uwagi na większe wykorzystanie węgla i ropy.

Podkreśla, że znaczenie może mieć czas, w jakim dochodzi do takich wzrostów cen, ponieważ do końca kwietnia 2023 r. podmioty funkcjonujące w EU ETS muszą rozliczyć się ze swoich emisji za zeszły rok.

- W najbliższym czasie kluczowe dla cen uprawnień będzie trwałe przebicie poziomu 100 euro, co może dać impuls do dalszych wzrostów. W opublikowanym właśnie trzecim numerze naszego wydawnictwa „GO2’50” techniczna analiza wskazuje, że zasięg tych wzrostów może sięgnąć poziomu nawet 150 euro - i to już w 2024 r. - wskazuje Paweł Mzyk.

Branża cementowa w Polsce potrzebuje prawie 3 mln ton uprawnień rocznie

- Dla branży cementowej rok 2022 był bezprecedensowy pod względem wzrostu kosztów m.in. cen energii elektrycznej, cen węgla i cen uprawnień do emisji CO2. Branża z niepokojem obserwuje rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, gdyż emisja CO2 jest nierozerwalnie związana z produkcją cementu, a zakup uprawnień jest istotnym składnikiem kosztów produkcji cementu. Dodam, że tylko w 2020 r. sektor cementowy w Polsce musiała dokupić prawie 3 mln ton uprawnień do emisji CO2 - wylicza dla WNP.PL Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

I przypomina, że - zgodnie z przyjętą drogą odejścia od ETS w ramach wprowadzanego mechanizmu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism - system dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2) - sektor cementowy będzie systematycznie pozbawiany darmowych uprawnień do emisji, a w 2034 r. całkowicie je utraci.

Branża zdaje sobie sprawę, że z CO2 trzeba coś zrobić... Dzięki inwestycjom wartości kilkunastu miliardów złotych zakłady cementow w Polsce w ostatnich 30 latach zredukowała już emisję CO2 o ponad 30 proc.

- Niestety, mimo ogromnej transformacji technologicznej, przemysł cementowy nie może w pełni pozbyć się emisji dwutlenku węgla. Emisja CO2, powstająca w wyniku rozkładu węglanu wapnia, nazywana procesową, jest nieodłączną częścią systemu produkcji klinkieru cementowego i stanowi 63 proc. emisji CO2 w branży cementowej - tłumaczy Krzysztof Kieres.

Stowarzyszenie Producentów Cementu zwróciło się do Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o opracowanie raportu na temat możliwości rozwoju technologii CCS dla przemysłu cementowego w Polsce - technologii stanowiącej podstawę dla strategii branży cementowej w tym obszarze.

- Niestety, z wprowadzeniem technologii CCS/U wiążą się również ogromne nakłady inwestycyjne po stronie cementowni - w zależności od wybranej technologii to od ponad 0,5 do ponad 1,5 mld zł dla jednej cementowni - oraz wzrost zużycia energii elektrycznej o 100-150 proc. w stosunku do obecnego zużycia - zaznacza Krzysztof Kieres.

Wzrost cen uprawnień a działalność sektora hutniczego

Wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) niemal natychmiast i szczególnie silnie w Polsce przekłada się także na spadek konkurencyjności sektora hutniczego.

- W przypadku hut wytwarzających stal bezpośrednio z rudy żelaza w procesie wielkopiecowym ryzyko ucieczki emisji związane jest przede wszystkim z bezpośrednim kosztem zakupu uprawnień do emisji. W przypadku hut wytwarzających stal ze złomu w elektrycznych piecach łukowych należy uwzględnić, iż obciążone są one w bardzo dużym stopniu pośrednim kosztem uprawnień do emisji, przenoszonym w cenach energii elektrycznej - tłumaczy WNP.PL Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH).

Jak dodaje, z uwagi na wysoki poziom zużycia energii elektrycznej oraz jej duży udział w kosztach przetworzenia (koszty energii mogą stanowić nawet 40 proc. kosztów przetworzenia w hucie elektrycznej) branża hutnicza jest wyjątkowo narażona na negatywne skutki wzrostu kosztów energii elektrycznej.

Przekonuje, że przemysł nie ma możliwości przeniesienia tych kosztów na odbiorców końcowych produktów, zatem tak wysokie koszty energii w Polsce oznaczają, że krajowe huty są szczególnie narażone na zjawisko ucieczki emisji.

- Przy obecnym, rekordowym poziomie cen EUA wszelkie inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie ryzyku ucieczki emisji są niezbędne dla utrzymania sektora stalowego w Unii Europejskiej i powinny być kontynuowane - szczególnie w procesie dążenia do realizacji postawionych celów klimatycznych. W tym względzie należy podkreślić potrzebę wejścia w życie szczelnego mechanizmu CBAM, który w sposób efektywny nałoży na towary importowane do Unii Europejskiej opłatę odzwierciedlającą koszty zakupu uprawnień do emisji, ponoszone przez unijnych producentów stali - podkreśla Mirosław Motyka.

Proces transformacji sektora hutniczego wymaga czasu i pieniędzy

Przypomina, że zmiany zmierzające do wytwarzaniu stali niskoemisyjnej są złożone, potrzebują odpowiedniego zarządzania i planowania poszczególnych faz przemian.

- Wdrożenie technologii niskoemisyjnych w sektorze stalowym wymaga czasu i nakładów, a skutki podejmowanych obecnie decyzji inwestycyjnych widoczne będą w długim okresie. To proces trudny i złożony, wymagający jednocześnie utrzymania konkurencyjności sektora. Włączenie i zaangażowanie sektora stalowego w proces transformacji są jednak kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Dlatego transformacja hutnictwa w dużym stopniu zależy od odpowiednich warunków regulacyjnych, powiązanej infrastruktury i konkurencyjnych cenowo nośników energii o niskiej emisji CO2 - wyjaśnia Mirosław Motyka.

Wskazuje, że dekarbonizacja przemysłu wiąże się ze znaczącą elektryfikacją procesów, co znacznie zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Do tego dochodzi elektryfikacja innych sektorów, powiązanych również bezpośrednio i pośrednio z łańcuchem dostaw metalurgii. Dlatego Polska potrzebuje ogromnego przyrostu nowych mocy - i to w najbliższym czasie, a z punktu widzenia konkurencyjności krajowej gospodarki i przedsiębiorstw kluczowe jest, by energia elektryczna nie była obciążona wysokim śladem węglowym i była zapewniona w przystępnej cenie.

- Inwestycje w odnawialne źródła energii powinny stać się zatem priorytetowymi w procesie transformacji na rzecz klimatu i przyspieszenia uniezależnienia się od wysokoemisyjnych paliw kopalnych - podsumowuje Mirosław Motyka.