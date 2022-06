Ceny uprawnień do emisji CO2 osiągnęły w maju poziom 91 euro

Ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) w maju były na wysokim poziomie zmienności, wrażliwe na decyzje polityczne - napisał w raporcie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

"Po mocnym kwietniowym wybiciu cen uprawnień z trwającej od marca konsolidacji wyznaczonej przez poziomy 76 euro i 82 euro wydawało się, że rynek nie może podążać w kierunku innym niż wzrostowy. Maj jednak mocno te założenia zweryfikował. Na rynku dominowała wyjątkowo wysoka zmienność pokazując, jak bardzo rynek uprawnień jest wrażliwy na decyzje polityczne" - podano.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) wskazuje, że dwukrotnie cenom udało się osiągnąć poziom 91 euro.

Za pierwszym razem nastąpiło to na fali informacji o planowanym wstrzymaniu importu ropy z Rosji, a za drugim – w związku z propozycją komisji ENVI ograniczającą podaż uprawnień w przyszłości, (m.in. podwyższenie celu redukcyjnego, zaostrzenie MSR czy szybsze wycofanie bezpłatnych uprawnień sektorom CBAM).

"Za każdym razem próba sforsowania przez inwestorów poziomu 91 euro kończyła się jednak niepowodzeniem i następował kontratak podaży. Szczególnie dotkliwa dla cen (spadek do 78 euro) była wyprzedaż uprawnień od 18 do 23 maja po publikacji pakietu „RePowerEU”, w którym zaproponowano m.in. bardziej ambitne cele OZE i efektywności energetycznej oraz transfery uprawnień z rezerwy MSR do 2026 roku" - napisano.

KOBIZE informuje, że na koniec miesiąca ceny wzrosły do poziomu 84 euro, wracając tak naprawdę do poziomu z końcówki kwietnia.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w maju 2022 roku nieznacznie spadły z 83,99 do 83,65 euro/EUA.

Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni maja wyniosła 85,80 euro/EUA. Zmienność cen w maju mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 15,75 proc.