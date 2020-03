Ceny uprawnień do emisji CO2 poniżej 15 euro

Nastroje inwestorów na rynku uprawnień do emisji CO2 są podobnie fatalne jak na wielu innych rynkach finansowych, co stwarza instalacjom okazje do korzystnych zakupów. 23 marca 2020 cena uprawnień do emisji spadła poniżej 15 euro. Licząc od 24 lutego, kiedy wystąpiła pierwsza mocniejsza przecena, oznacza to. Jak wskazuje Tomasz Bujacz, menadżer Vertis, spadek ceny o 40 proc. Spadki, jak zaznacza Paweł Mzyk, kierownik KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), przyspieszyły jednak mocno dopiero w marcu, bo jeszcze 10 marca uprawnienia do emisji CO2 wyceniane były powyżej 24 euro.

Od 24 lutego, kiedy wystąpiła pierwsza mocniejsza przecenia uprawnień do emisji CO2, do 23 marca cena EUA spadła o 40 proc., do poniżej 15 euro. To jest poziom cen niespotykany na rynku CO2 od maja 2018 roku – zaznacza Tomasz Bujacz z Vertisu.

Naszym zdaniem obecne wartości uprawnień EUA odzwierciedlają bardzo negatywne nastroje inwestorów wywołane epidemią koronawirusa, jakie panują na wszystkich światowych rynkach finansowych- stwierdza Paweł Mzyk, Kierownik KOBiZE.

Analiza techniczna i fundamentalne podstawy rozwoju sytuacji na rynku CO2 to nie są wskaźniki, na które zwraca się uwagę w takiej sytuacji jak obecna, przy takich spadkach cen, jakie wystąpiły. Obecna sytuacja na rynku CO2 to stan paniki - komentuje Tomasz Bujacz.