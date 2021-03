Ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły 42 euro

Ceny uprawnień do emisji CO2 biją kolejne rekordy. Co więcej, zdaniem ekspertów, musimy się przygotować na dalsze wzrosty. - Uważam, że nadal będzie występowała duża zmienność cen uprawnień do emisji CO2 (EUA), a utrzymanie się trendu wzrostowego (...) jest jak najbardziej prawdopodobne - mówi Tomasz Bujacz, Senior Corporate Trader w Vertis Environmental Finance.

Aktywne na rynku są jednak nie tylko instalacje znajdujące się w systemie EU ETS. Niskie stopy procentowe na całym świecie sprawiają, że inwestorzy szukają nowych rynków, z których mogą czerpać zyski. System EU ETS wydaje się być coraz bardziej atrakcyjny dla funduszy i banków, które robią na nim pieniądze.- Zmienność cen uprawnień do emisji CO2 jest bardzo duża, dużo większa niż przed wejściem w życie dyrektywy MiFID II z 2018 roku, na mocy której uprawnienia do emisji CO2 stały się instrumentem finansowym. Pamiętam jak w 2016 roku w okresie letnim handlowane wolumeny uprawnień do emisji CO2 w ciągu dnia wynosiły 3-4 mln, a zmienność cen była na poziomie 8-10 eurocentów.Średnie handlowane dziennie wolumeny na kontrakcie EUA DEC21 od początku roku do 12 marca wyniosły 32, 9 mln uprawnień. Obecnie dzienna różnica pomiędzy minimum a maksimum cen uprawnień do emisji CO2 w ciągu dnia to 1,5-2 euro, a czasami 2,5 euro.Oceniam, że obecnie na rynku uprawnień do emisji CO2 pierwsze skrzypce grają instytucje finansowe, a instalacje muszące kupować EUA będą miały coraz więcej wyzwań.- Uważam, że nadal będzie występowała duża zmienność cen uprawnień do emisji CO2, a utrzymanie się trendu wzrostowego tych cen, z okresowymi korektami, jest jak najbardziej prawdopodobne.Trudno jednak obecnie wskazać czynniki, które mogłyby spowodować znaczącą korektę cen EUA.Więcej czynników przemawia za wzrostami cen EUA, a są to m.in. niskie stopy procentowe, działania spekulacyjne obliczone na zmienność cen i zyski, czy programy wsparcia gospodarek.