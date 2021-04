Ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły 47 euro

Poniedziałkowe, czyli 19 kwietnia 2021, otwarcie rynku na kontrakcie terminowym EUA DEC21 było na poziomie 44,38 euro. Każdego kolejnego dnia obserwowaliśmy wzrosty i nowe rekordy cen uprawnień do emisji CO2. Doszło do przełamania kolejnych psychologicznych barier cenowych, czyli kolejno 46 euro i 47 euro, a ceny uprawnień do emisji CO2 sięgnęły 47,36 euro, co jest najwyższym historycznym poziomem - mówi Tomasz Bujacz, Senior Corporate Trader w Vertis Environmental Finance.

Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal kontynuują trend wzrostowy, który zaczął się w listopadzie 2020 - zaznacza Tomasz Bujacz, Senior Corporate Trader w Vertis Environmental Finance.

Na pewno jednym z powodów wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 jest spekulacja. Poza dostarczeniem płynności dla rynku spekulacja nie wnosi nic dobrego na rynek EU ETS- mówi Tomasz Bujacz.

Cena zamknięcia na kontrakcie terminowym EUA DEC21 na początku tego roku, a dokładnie 4 stycznia wyniosła 33,69 euro, co oznacza, że w tym roku ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły już o około 38 proc.- wskazuje Tomasz Bujacz.