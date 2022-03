Ceny uprawnień do emisji CO2 spadły o 30 proc. wobec szczytu w lutym

Nastąpiło załamanie cen CO2 - wskazał we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że spadek wyniósł 30 proc. od szczytu w lutym, co daje szanse m.in. na obniżkę cen energii elektrycznej.

"Z ciekawych i ważnych informacji nastąpiło załamanie cen CO2, których cena spadła już o 30 proc. od szczytu w lutym" - przekazał we wtorek wieczorem na Twitterze Borys. Według szefa PFR to "dobra informacja, bo daje szanse na spadek cen energii elektrycznej i zmniejszenie presji inflacyjnej, która z uwagi na ropę i żywność jest wysoka".





Polski rząd od wielu miesięcy postuluje do Komisji Europejskiej o kompleksową reformę systemu uprawnień emisji i ograniczenie lub nawet wyłączenie roli instytucji finansowych, które powodują spekulację na rynku uprawnień do emisji. Zgodnie z danymi handlowymi z Towarowej Giełdy Energii (TGE), koszt wytworzenia energii elektrycznej to w 60 proc. cena za koszt uprawnień do emisji CO2.