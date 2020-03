Ceny uprawnień do emisji mogą mocno wzrosnąć

Z projektu tzw. prawa klimatycznego wynika, że Komisja Europejska do września 2020 roku chce rozważyć możliwość podniesienia celu redukcji CO2 na 2030 rok do 50-55 proc. Centrum Analiz Klimatycznych CAKE w analizie zakończonej w lutym oszacowało, że przyjęcie wyższego celu redukcyjnego niż obecnie obowiązujący w UE 40-proc. do 2030 mogłoby skutkować wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w 2030 roku do 52 euro (cel redukcji 50 proc.) i 76 euro (cel 55 proc.) przy cenie 28 euro dla scenariusza bazowego (cel 40 proc.).

W publikacji przeanalizowano m.in., w jaki sposób podwyższenie celu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. do poziomu 50 proc. oraz 55 proc. z obowiązującego obecnie 40-proc. może wpłynąć na wzrost cen uprawnień EUA (ang. European Union Allowances). Uprawnienia EUA służą do rozliczenia emisji w EU ETS, a jedno uprawnienie EUA daje prawo do emisji 1 tony ekwiwalentu CO2 (EU ETS obejmuje nie tylko uprawnienia do emisji CO2, ale także do emisji m.in. podtlenku azotu).Zgodnie z szacunkami CAKE po zwiększeniu całkowitego celu redukcyjnego w UE do 50 proc. lub 55 proc., proponowana redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku, w porównaniu do poziomu emisji z 2005 roku, może zawierać się w obszarze EU ETS odpowiednio na poziomie 52-57 proc. wobec 43 proc. obecnie.Analiza CAKE, do której posłużył model do analiz unijnych polityk w obszarze EU ETS i non-ETS (Carbon Regulation Emission Assesment Model - CREAM), pokazała, że przyjęcie 50 proc. celu redukcyjnego dla UE będzie powodować wzrost ceny uprawnień do poziomu 34 euro/EUA w 2025 roku i 52 euro/EUA w 2030 roku, a konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55 proc. będzie wzrost ceny uprawnień do 41 euro/EUA w 2025 roku i 76 euro/EUA w 2030 roku. W scenariuszu bazowym, tj. realizacji obecnej polityki klimatycznej z 43-proc. celem redukcji emisji w EU ETS, wynikająca z modelu cena EUA w 2030 roku to 28 euro.- Przewidywany wzrost kosztów zakupu uprawnień dla unijnych instalacji objętych systemem EU ETS na aukcjach przy zwiększonych celach redukcyjnych w całej UE wynosiłby w 2030 r. od 10 mld euro do 18 mld euro odpowiednio dla 50-proc. i 55-proc. celu redukcyjnego - wskazało w analizie CAKE.CAKE zaznacza w analizie, że wzrost ceny uprawnień do emisji w największym stopniu wpłynąłby na sektor energetyczny w UE i skutkowałby szybszym wycofywaniem paliw kopalnych z produkcji energii elektrycznej i zastępowaniem ich głównie przez odnawialne źródła energii.PKEE wskazał, że państwa członkowskie są obecnie na wczesnym etapie wprowadzania pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i wobec tego w jego opinii ocenienie skutków obowiązujących celów redukcji emisji na rok 2030 i „rozważenie możliwości wprowadzenia nowego celu zmniejszenia emisji o od 50 do 55 proc. w roku 2030” nie będzie możliwe do września 2020 roku. Tak czy inaczej zanosi się na twarde negocjacje i zapewne trudno będzie o szybką zgodę na prawo klimatyczne między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.- Z rozczarowaniem przyjmujemy fakt, że dokument Komisji Europejskiej w sposób jednostronny podchodzi do neutralności klimatycznej. Po raz kolejny, w dyskusji trwającej od wielu miesięcy, nacisk położony jest na określenie sposobu określenia i wysokości kolejnych celów redukcyjnych, pomijając praktycznie określenie możliwości i sposobu osiągnięcia tych celów. Przedwczesne jest wyciąganie wniosków przed uzyskaniem wszystkich potrzebnych informacji, w tym przed wynikami oceny wpływu - czytamy w stanowisku Ministerstwa Klimatu w sprawie prawa klimatycznego.W ocenie PKEE potencjalne zwiększenie celów klimatycznych na 2030 rok będzie musiało zostać poprzedzone uzyskaniem poparcia politycznego wszystkich państw członkowskich, wyrażonych w konkluzjach Rady Europejskiej.