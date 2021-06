Ceny uprawnień do emisji powyżej 100 euro? To możliwe

Ceny uprawnień do emisji mogą wzrosnąć do 85 euro do końca dekady – wynika z szacunków Komisji Europejskiej. Zdaniem wielu ekspertów to bardzo ostrożne szacunki. Ich zdaniem ceny uprawnień do emisji przekroczą 100 euro. I to znacznie szybciej….

KE przedstawi w połowie lipca projekt reformy systemu ETS.

Zakłada on m.in. ograniczenie liczby bezpłatnych uprawnień do emisji, oraz stworzenie analogicznego systemu dla budynków mieszkalnych i transportu.

Eksperci twierdzą, że efektem tych zmian będzie wzrost cen uprawień do emisji dwutlenku węgla powyżej 100 euro za tonę.

Uprawnienia po 100 euro już w tym roku?

Kosmiczne koszty