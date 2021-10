Ceny węgla osiągają kolejne maksima

Ceny węgla rosną do najwyższych poziomów w historii. Wraz z nadejściem zimy dla dużej części świata i rekordowymi cenami gazu ziemnego gospodarki konkurują o węgiel w sytuacji ograniczonych dostaw. Najbrudniejsze paliwo kopalne, które broniło się przed czystszymi źródłami energii, teraz przeżywa swój największy powrót w historii, komplikując międzynarodowe rozmowy klimatyczne, które mają się rozpocząć za kilka tygodni.

Kryzys energetyczny

Co nas czeka na rynku węgla i energii?

Analitycy przypisują wzrost światowych cen energii kilku czynnikom. Niektórzy uważają, że jest on spowodowany głównie odbiciem popytu konsumpcyjnego, gdy aktywność gospodarcza zaczyna wracać do stanu sprzed pandemii.Inni analitycy postrzegają wzrost cen energii jako efekt „greenflacji” spowodowanej rosnącymi restrykcjami nakładanymi przez rządy na tradycyjne źródła energii. W ostatnich latach regulatorzy rządowi w coraz większym stopniu starali się zachęcać do korzystania z odnawialnych źródeł energii w celu osiągnięcia globalnych celów emisyjnych.Chiny w zeszłym roku zobowiązały się do agresywnej redukcji emisji o 65 proc. do 2030 roku i mocno ograniczyły wydobycie węgla. Wielka Brytania już teraz wykorzystuje energię z wiatru, aby zaspokoić jedną czwartą swojego zapotrzebowania na prąd – zwraca uwagę wydawany w języku angielskim indyjski dziennik The Hindu.Uważa się, że agresywne dążenie do stosowania energii odnawialnej mogło skłonić inwestorów do niedoinwestowania tradycyjnych źródeł energii, co z kolei doprowadziło do niewystarczających dostaw dla zaspokojenia rosnącego popytu. Według danych opublikowanych przez Rystad Energy nowe inwestycje w rozwój pól naftowych i gazowych amerykańskich i europejskich firm skurczyły się o ponad połowę w latach 2015-2021.Dostawy energii prawdopodobnie pozostaną ograniczone przez jakiś czas, ponieważ producenci potrzebują czasu, aby zwiększyć produkcję w odpowiedzi na wyższe ceny węgla. Oczekuje się, że kryzys pogłębi się, jeśli ostra zima zwiększy jeszcze bardziej zapotrzebowanie na prąd.Wiele będzie również zależeć od tego, jak rządy zareagują na obecny kryzys. Kontrolowanie cen, popularne w czasach kryzysu, może pogorszyć sytuację, negatywnie wpływając na motywację producentów do zwiększania dostaw energii.Limit cenowy energii elektrycznej postrzegany jest jako główna przyczyna zamykania chińskich elektrowni cieplnych wraz ze wzrostem cen węgla. W Indiach niechęć do podniesienia cen prądu dla gospodarstw domowych może sprawić, że elektrownie będą niechętne do zwiększenia produkcji. W rzeczywistości trzy na cztery elektrownie w kraju mają zapasy węgla na mniej niż tydzień przy rosnącym popycie – podaje The Hindu.Jak ocenia prognozując, co w stanie się na światowym rynku, w przyszłości może pojawić się również sprzeciw wobec energii odnawialnej, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z ekonomicznego kosztu osiągnięcia celów emisyjnych. Odnawialne źródła energii, jak energia wiatrowa i słoneczna, okazują się bowiem zawodne, szczególnie w okresie zimowym, kraje mogą być więc zmuszone do polegania na tradycyjnych paliwach kopalnych, a rządy do przeanalizowania swojej polityki energetycznej.