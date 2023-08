Ceny zielonych certyfikatów zaliczyły potężny spadek po nowej zapowiedzi ministerstwa

Jak się można było spodziewać, zapowiedź znacznego zmniejszenia obowiązku umarzania zielonych certyfikatów błyskawicznie wypłynęła na spadek ich ceny.

Przypomnijmy, przed długim weekendem Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło nową wersję projektu rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości obowiązku uzyskania i umorzenia zielonych certyfikatów. Wcześniej planowano, że w 2024 r. będzie to 11 proc., w 2025 - 10 proc., w 2026 - 9 proc.

Na taką część energii przedsiębiorstwa, które ją sprzedają, powinny mieć pokrycie w kupowanych od wytwórców zielonej energii certyfikatach. System wprowadzono w 2005 r. w celu wsparcia rodzącej się energetyki odnawialnej.

Według najnowszych wiadomości ministerstwo chce, aby obowiązek uzyskania i umorzenia wynosił tylko 5 proc.

Branża ostrzega przed problemami, ministerstwo uspokaja

- Nowa wersja projektu to cios dla wytwórców OZE, który doprowadzi do całkowitej zapaści na rynku zielonych certyfikatów, a tym samym uniemożliwi osiągnięcie rentowności źródłom wytwórczym funkcjonującym w tym systemie wsparcia. Takie działania doprowadzą do upadku wielu podmiotów, a dla pozostałych oznaczają duże kłopoty finansowe, co może przełożyć się na ogromne roszczenia odszkodowawcze względem skarbu państwa z tytułu utraconych przychodów - skomentowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.



Zdanie tej organizacji branżowej, sytuacja odbije się również negatywnie na polskim przemyśle (zwłaszcza tym energochłonnym), który nie będzie w stanie w horyzoncie średnio i długoterminowym uzyskać odpowiednich wolumenów zielonej energii.

Z kolei Ministerstwo Klimatu uspokaja, że z uwagi na rekordowo wysokie ceny energii, proponowany poziom umożliwia wytwórcom zielonej energii utrzymanie płynności i wywiązywanie się z zawartych zobowiązań finansowych, nawet jeśli ceny zielonych certyfikatów spadną. Argumentuje też, że zmniejszenie obowiązku pozwoli zapewnić Polakom dostęp do energii elektrycznej w dobrej cenie.

Najgorszy wyniki w historii notowań zielonych certyfikatów

Ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii zniżkowały w czwartek (sesje odbywają we wtorki i czwartki) w ciągu dnia o niemal 60 proc., spadając ze 164 zł/MWh do zaledwie 68 zł/MWh. Jak wskazuje portal WysokieNapięcie.pl, pomimo odbicia na koniec dnia do 82,50 zł/MWh, sesja zakończyła się najgorszym wynikiem w historii notowań zielonych certyfikatów, czyli od 18 lat. Jeśli spadki cen będą kontynuowane, to nie jest wykluczone, że niespodziewana decyzja rządu może sprowadzić cenę zielonych certyfikatów ostatecznie do zera, praktycznie likwidując ten system wsparcia.