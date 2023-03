Ceramiczne baterie mogą zrewolucjonizować magazynowanie energii

Jest niezwykle trwała, nie wymaga rzadkich pierwiastków i rozwiązuje problem zagrożenia pożarowego. Naukowcy z wiedeńskiego Uniwersytetu Technicznego poinformowali o wynalezieniu nowego typu baterii: tlenowo-jonowej.

Baterie litowo-jonowe są dziś wszechobecne: od samochodów elektrycznych po smartfony. Nie oznacza to jednak, że są najlepszym rozwiązaniem. Wiedeński Uniwersytet Techniczny - największa taka uczelnia w Austrii - podaje, że udało się opracować akumulator tlenowo-jonowy, który ma kilka znaczących zalet.

Chociaż nie pozwala na uzyskanie tak dużej gęstości energii jak akumulator litowo-jonowy, jego pojemność nie zmniejsza się z czasem bezpowrotnie i można go regenerować, co zapewnia bardzo długą żywotność.

W dodatku akumulatory tlenowo-jonowe mogą być produkowane bez rzadkich pierwiastków i są wykonane z materiałów niepalnych. Austriaccy naukowcy złożyli już - wraz ze swoimi partnerami z Hiszpanii - zgłoszenie patentowe na nową baterię.

Wynalazek z Wiednia wydaje się bardzo obiecujący

Akumulator tlenowo-jonowy mógłby być doskonałym rozwiązaniem dla dużych systemów magazynowania energii, na przykład energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

- Mamy duże doświadczenie z materiałami ceramicznymi, które można wykorzystać w ogniwach paliwowych. To nasunęło nam pomysł zbadania, czy takie materiały mogą nadawać się również do produkcji baterii - mówi Alexander Schmid z Instytutu Technologii Chemicznych i Analityki Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

Materiały ceramiczne, które badał zespół, mogą absorbować i uwalniać podwójnie naładowane ujemnie jony tlenu. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego, jony tlenu migrują z jednego materiału ceramicznego do drugiego, po czym można je zmusić do migracji powrotnej, generując w ten sposób prąd elektryczny.

Ceramika nie jest łatwopalna, więc wypadki pożarowe, które często zdarzają się w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, są praktycznie niemożliwe. Nie ma też potrzeby stosowania pierwiastków rzadkich, które są drogie lub wydobywane w sposób szkodliwy dla środowiska.

Nowa bateria nadzieją na magazynowanie energii?

Wszystko wskazuje na to, że najważniejszą zaletą nowej technologii jest jej potencjalna długowieczność. - W przypadku wielu akumulatorów występuje problem polegający na tym, że w pewnym momencie nośniki ładunku nie mogą się już poruszać. Wtedy nie nadają się już do generowania prądu, pojemność baterii spada. Po wielu cyklach ładowania może to stać się poważnym problemem - mówi Alexander Schmid.

Akumulator tlenowo-jonowy można za to bezproblemowo regenerować, a jeśli tlen zużywa się w wyniku reakcji ubocznych, można go po prostu zrekompensować tlenem z powietrza.

Nowa wersja akumulatorów nie jest przeznaczona do smartfonów ani samochodów elektrycznych, ponieważ baterie tlenowo-jonowe osiągają tylko około jednej trzeciej gęstości energii, którą mają akumulatory litowo-jonowe i działają w temperaturach od 200 do 400 st. C. Technologia ta może okazać się jednak niezwykle przydatna w przypadku magazynowania energii.