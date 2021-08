CEZ energicznie wychodzi z węgla. Na stole są polskie aktywa

- CEZ przyspiesza przejście do bezemisyjnej energetyki przyszłości, realizując tym samym swoją strategię, której głównymi priorytetami są przekształcenie do roku 2030 portfela produkcyjnego na niskoemisyjny, neutralność węglowa do 2050 roku oraz oferowanie najlepszych rozwiązań energetycznych na rynku. Do 2030 roku jako grupa zmniejszymy emisje CO2 o 55 proc. w porównaniu z 2019 rokiem - mówi Bohdana Horačková, prezes zarządu, dyrektor generalna CEZ Polska.

- W 2025 roku planujemy wytwarzać z węgla tylko 25 proc. całej energii elektrycznej, a w 2030 roku tylko 12,5 proc. Jednocześnie skoncentrujemy się na budowie nowych mocy w OZE. I tak do 2025 roku chcemy wybudować 1,5 GW nowych mocy w OZE, a do 2030 roku 6 GW.Częścią neutralnego emisyjnie i stabilnego portfela wytwarzania energii grupy CEZ pozostaną elektrownie jądrowe. Zamierzamy zwiększyć ich efektywność, a tym samym wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność energetyczną Republiki Czeskiej. Z tych powodów budowa nowego bloku jądrowego w Dukovanach pozostaje częścią naszej aktualnej strategii.Do ograniczenia emisji przyczyni się również dalszy rozwój największej już w naszym kraju, należącej do CEZ sieci ładowania samochodów elektrycznych. W Czechach do 2025 roku pod marką CEZ będzie działać sieć co najmniej 800 publicznych stacji ładowania.Zakładamy również, że poczynimy znaczące inwestycje w inteligentne sieci (smart grids) i produkty, które umożliwią gospodarstwom domowym osiągnięcie znaczących oszczędności w zużyciu energii i zmniejszaniu emisji.- Zakładamy, że konsekwentne wdrożenie i realizacja strategii zwiększy EBITDA grupy CEZ o 40 proc. do 2030 roku. Dostosujemy strukturę grupy CEZ do potrzeb inwestorów, banków finansujących i pracowników. Już teraz decyzje inwestorów są oparte na kompleksowym ratingu ESG.My rozumiemy ESG (Environment, Social, Governance) jako kompleksowe podejście do zarządzania firmą w szybko zmieniającym się otoczeniu, z naciskiem na tworzenie długoterminowych zrównoważonych wartości ważnych dla społeczeństwa jako całości. Naszą ambicją jest być wśród liderów ESG.- Mogę zapewnić, że każdorazowo analizujemy możliwości efektywnej eksploatacji naszych źródeł wytwórczych, również pod kątem ich konwersji na niskoemisyjne. Tak jest i w przypadku wyżej wspomnianych polskich aktywów albowiem są one nadal częścią naszego portfolio.Priorytetem grupy CEZ jest niezmiennie efektywne zarządzanie elektrowniami jądrowymi i elektrowniami węglowymi, przygotowanie warunków do wdrożenia nowego źródła energii jądrowej w ramach wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego oraz dekarbonizacja czeskiego portfela produkcyjnego.Równolegle z realizacją strategii w kluczowych obszarach zamierzamy kontynuować optymalizację struktury własnościowej istniejących aktywów, w tym wdrażanie skutecznych strategii wyjścia z określonych rynków i segmentów energetycznych. W marcu bieżącego roku dokończyliśmy sprzedaż aktywów w Rumunii, a w ostatnich dniach lipca zakończyliśmy proces sprzedaży aktywów w Bułgarii.W Polsce jesteśmy obecnie w zaawansowanym procesie badania rynku pod kątem zbycia części aktywów. Warto jednak podkreślić, że z jednej strony strategia stopniowego odchodzenia od energetyki konwencjonalnej zarówno w Czechach, jak i za granicą jest naszym priorytetem, z drugiej strony interes naszych akcjonariuszy jest dla nas zobowiązaniem, co oznacza, że nasze decyzje będzie determinować szeroko pojęta atrakcyjność ofert ze strony potencjalnych inwestorów.Tak więc sprzedaż polskich spółek jest zgodna z przyjętą w czerwcu ubiegłego roku strategią grupy CEZ, aczkolwiek wyjątkiem są firmy nastawione na nowoczesne usługi energetyczne (ESCO), które z kolei CEZ chce dalej rozwijać zarówno w kraju, jak i za granicą. Polskie spółki z segmentu ESCO, tj. OEM Energy, Metrolog i Euroklimat, nie są przedmiotem sprzedaży, wręcz przeciwnie, ten segment chcemy w Polsce efektywnie rozwijać.- CEZ jest najważniejszym graczem w dziedzinie nowoczesnych usług energetycznych ESCO w regionie, obecnym w Czechach, Słowacji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Rumunii. Poprzez swoją spółkę zależną Inven Capital rozwija technologie dla nowoczesnej energetyki nie tylko w całej Europie, ale także w kontekście globalnym.Chcemy dostarczać najkorzystniejsze rozwiązania energetyczne i najlepsze doświadczenia klientów na rynkach geograficznie bliskich Republice Czeskiej Republice. Mam na myśli rozwój usług energetycznych (ESCO) zarówno w Czechach, związany z realizacją czeskiego planu klimatyczno-energetycznego, jak również rozwój usług ESCO za granicą, a to w celu osiągnięcia znaczącej pozycji na bliskich rynkach, m.in. w Niemczech, północnych Włoszech i oczywiście w Polsce.W perspektywie najbliższych lat widzimy duży potencjał dla stabilnego rozwoju tego sektora usług w Polsce, ponadto jest to jeden z celów naszej strategii. Chcemy dalej działać w Polsce i rozwijać się w segmencie ESCO.