CEZ sprzedaje pięć spółek, ale z Polski się nie wycofa

16 września 2020 r. czeski koncern energetyczny CEZ oficjalnie rozpoczął proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce. CEZ na polskim rynku obecny jest od 2006 r.

W Polsce CEZ rozważa sprzedaż łącznie pięciu lokalnych spółek, ale pozostawi w swoim polskim portfolio firmy zajmujące się działalnością z zakresu usług energetycznych ESCO. Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w 2019 roku strategii grupy CEZ.Sprzedaż polskich aktywów przez czeską grupę nie jest zaskoczeniem, już pod koniec 2019 r. w oficjalnych wypowiedziach przedstawiciele CEZ mówili o takiej możliwości.CEZ objął dezinwestycją pięć polskich spółek: CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska.Najpierw nastąpi faza badania zainteresowania rynkowego, po której nastąpią dalsze fazy procesu sprzedaży.Proces jest realizowany dla CEZ przez wyłącznego doradcę inwestycyjnego ING Bank.Spółki grupy CEZ w Polsce posiadają dwie jednostki kogeneracyjne, wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu.CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe i 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25 proc. udziałem) i Skawiny.CEZ Chorzów (238 MWe i 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku.W 2019 roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy.CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów energetycznych.CEZ Polska realizuje sprzedaż energii klientom w segmencie hurtowym oraz małym i średnim odbiorcom, monitoruje i wpływa na sytuację rynkową w zakresie regulacji i ustawodawstwa energetycznego oraz zapewnia tożsamość i integralność korporacyjną grupy CEZ w Polsce.Firmy OEM Energy, Metrolog i Euroklimat, wchodzące w skład konsorcjum ESCO spółek CEZ Elevion Group, nie są przedmiotem procesu sprzedaży.Sprzedaż polskich spółek jest zgodna z przyjętą w czerwcu 2020 r. strategią grupy CEZ. Strategia zakłada sukcesywną sprzedaż wybranych aktywów w Polsce oraz w krajach Europy Południowo Wschodniej.Wyjątkiem są firmy nastawione na nowoczesne usługi energetyczne (ESCO), które z kolei CEZ chce dalej rozwijać w kraju i za granicą.Grupa CEZ weszła na polski rynek energetyczny w 2006 r. kupując elektrownie Skawina i Elcho (obecnie CEZ Chorzów) od amerykańskiej firmy PSEG.