Chcą zasilać wszystkie domy w kraju energią z wiatraków

30 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma korzystać z morskiej energetyki wiatrowej.

Rząd Wielkiej Brytanii planuje, by do 2030 roku morskie farmy wiatrowe generowały 40 GW energii. Zgodnie z prognozami, by osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku, kraj ten będzie musiał dysponować na morzu wiatrakami o mocy 75 gigawatów.Skąd tak duże wartości? Jak podaje CNN Business, elektryfikacja transportu i ogrzewania dwukrotnie zwiększy zapotrzebowanie na prąd. A większość domów, szkół czy szpitali w Wielkiej Brytanii ogrzewana jest gazem, który choć mniej szkodliwy dla atmosfery niż węgiel, również odpowiada za sporą część emisji CO2.- Rezygnacja z gazu łączy się ze zwiększoną produkcją energii, a tę najlepiej będzie pozyskać z wiatru, jeśli chcemy zredukować emisję CO2 - mówi Tom Edwards.Jak twierdzi z kolei na łamach BBC News analityk Roger Harrabin, inwestycje w energetykę wiatrową są ważne, ale nie powinny być przeceniane. - Pamiętajmy, że gospodarstwa domowe to tylko 1/3 całkowitego zużycia energii w kraju. Reszta to biura i fabryki - pisze Harrabin.