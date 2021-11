Chile dzięki OZE chce zostać wodorową potęgą

- Do 2025 r. produkowany w Chile zielony wodór będzie konkurencyjny cenowo w stosunku do paliw kopalnych - zapewnia Juan Carlos Jobet, minister energii i górnictwa Chile. Ten południowoamerykański kraj chce wykorzystać swe ogromne zasoby w energii odnawialnej do budowy sektora zielonego wodoru.

Chile zamierza do 2030 r. produkować do 70 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ta zielona energia ma w przyszłości napędzać elektrolizery do produkcji wodoru.

Inwestycje w sektor wodorowy sięgnąć mają 15 mld dolarów w perspektywie 2030 r.

Do tego czasu Chile chce produkować 1,2 mln ton zielonego wodoru rocznie, z czego 500 000 ton rocznie ma być zagospodarowane przez krajowy przemysł, a reszta trafiać ma na eksport, m.in. do Unii Europejskiej.

Chilijski wodór dla Unii Europejskiej

Een belangrijke nieuwe samenwerking over groene waterstof voor een schone industrie.

🇧🇪 strategische locatie in hart van Europa

🇨🇱Chili heeft veel zon en wind @jcjobet

⚓️ @PortofAntwerp is connecting the dots