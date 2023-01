Chińczycy i Amerykanie inwestują w wodór, a Europa dużo gada i... czeka na dopłaty

Choć wodór jest w Europie chętnie omawianym elementem transformacji energetycznej, to pod względem realnych inwestycji Stary Kontynent zostaje w tyle za Chinami i USA. Według Bloomberg NEF prym w inwestycjach w wytwarzanie wodoru wiodą Chiny.

Niemal wszystkie ubiegłoroczne inwestycje w sektorze wodoru poszły w elektrolizery. Najwięcej nowych urządzeń zamówiono w Chinach.

Chińskie elektrolizery są o 70 proc. tańsze niż stosowane w innych krajach, więc pod względem wysokości nakładów przoduje USA.

W Europie potencjalni inwestorzy wciąż czekają na odpowiednie regulacje, no i oczywiście państwowe dopłaty.

Według Bloomberg NEF spośród 1,2 bln dolarów wydanych w ubiegłym roku na inwestycje w transformację energetyki i transportu, zaledwie 0,1 proc. przypadło na wodór. Z drugiej strony to sektor, w którym najszybciej rosły nakłady inwestycyjne – zwiększyły się one trzykrotnie.

Obliczając inwestycje wzięto pod uwagę wydatki na elektolizery i produkcję termochemiczną, a także rurociągi i podziemne magazyny wodoru. Mimo tego według BNEF niemal wszystkie (99 proc.) ubiegłoroczne inwestycje dotyczyły elektrolizerów. Dzięki temu możliwości produkcyjne tych systemów, które w roku 2021 wynosiły 0,5 GW w ubiegłym roku miały skoczyć do 1,2 GW.

Na czele, zależnie od wybranej statystyki, są Chiny lub Stany Zjednoczone. Pod względem rozwoju nowych mocy przodują Chiny, które oddały do użytku 724 MW mocy produkcyjnych wodoru w elektrolizerach. Pod względem wartości inwestycji przewyższają je jednak Stany Zjednoczone. Dlaczego? Ponieważ, według BNEF, chińskie elektrolizery są o 70 proc. tańsze od tych, które są stosowane w innych krajach, z USA włącznie.

Europa dużo gada, ale nie inwestuje - czeka na dopłaty

Ze względu na swoją „klimatyczną misyjność” Europa jest pierwsza pod względem dyskusji, a nawet badań nad produkcją i wykorzystaniem zielonego wodoru. Tylko inwestycji jakoś trudno się doczekać. Według BNEF inwestorzy czekają na ustabilizowanie się regulacji dotyczących wodoru, a także wyklarowania sytuacji dotyczącej subsydiowania inwestycji w tym sektorze.

Autorzy raportu sugerują także, że za odpływem inwestycji z Europy do USA może stać Inflation Reduction Act legislation. W tym pakiecie amerykańskich przepisów jest m.in. ulga podatkowa w wysokości 3 dolarów na każdy kilogram wyprodukowanego w USA wodoru.

Raport BNEF nie dotyczył wyłącznie wodoru, ale szerzej inwestycji w transformację energetyki i transportu. Według raportu największe inwestycje wciąż dotyczą sektora energii odnawialnej. Po siedemnastoprocentowym wzroście sięgnęły one 495 mld dolarów. Kto wie czy nie jest to jednak ostatni rok dominacji OZE.

Inwestycje na transformację transportu (dotyczy to zarówno pojazdów, jak i infrastruktury) sięgnęły 466 mld dolarów po wzroście o 54 proc. Jeżeli podobna dynamika utrzyma się także w tym roku, to transport powinien prześcignąć OZE.

Tylko co dziesiątego dolara w rozwój mocy produkcyjnych w OZE zainwestowano poza Chinami

Biorąc pod uwagę całość wydatków, to Chiny pozostają hegemonem z 546 mld dolarów, stanowiącymi niemal połowę inwestycji całego świata. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, ale ich wydatki to „tylko” 141 mld dolarów. Gdyby Unię Europejską potraktować jako jedno państwo, to byłaby ona druga, z inwestycjami na poziomie 180 mld dolarów. Póki jednak startujemy osobno, to Amerykanie są drudzy, a kolejne trzy miejsca to Europa – Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Osobno BNEF potraktowała inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych w zakładach wytwarzających technologie wspierające transformację energetyki i transportu. Wzrosły one z 52,6 mld dolarów w roku 2021 do 78,7 mld dolarów w ubiegłym roku. Najwięcej inwestycji (91 proc. globalnych wydatków) w tym segmencie odnotowano w Chinach. W przypadku segmentów produkcji wygrały akumulatory. W zakładach produkcyjnych tego segmentu zainwestowano 45,4 mld dolarów. W przypadku znajdującej się na drugim miejscu fotowoltaiki inwestycje wyniosły 23,9 mld dolarów.