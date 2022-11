Chińczycy nie chcą rozmawiać o płaceniu za zmiany klimatyczne

Powodzenie COP27 w dużej mierze pogrzebał brak konsensusu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi dotyczącego stworzenia funduszu strat i zniszczeń mającego rekompensować koszty generowane przez zmiany klimatu krajom biednym przez te bogate.

Chiny są pierwszym największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, a zaraz za nimi są Stany Zjednoczone.

Państwa najmniej rozwinięte, czyli kraje tzw. globalnego południa gospodarczo wyemitowały najmniej, ale ponoszą najbardziej dotkliwe skutki zmian.

Chińczycy unikają odpowiedzi na pytania o finansową odpowiedzialność za zmiany klimatu.

Redakcja WNP.PL kilkukrotnie kierowała pytania w sprawie reperacji klimatycznych (bo tak się mówi o funduszu strat i zniszczeń) do chińskiej delegacji na COP27. Niestety nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt z bardzo licznej chińskiej delegacji nie chciał z nami rozmawiać.

Chińską delegację rządową zapytaliśmy między innymi o to, czy zamierza partycypować w stworzeniu funduszu strat i zniszczeń. Chiny są pierwszym największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, a zaraz za nimi są Stany Zjednoczone. Państwa rozwijające się bardzo głośno mówią na COP27, że chcą stworzenia stałego mechanizmu finansowania ponoszonych przez nie strat w związku ze zmianami klimatu, by najwięksi emitenci faktycznie wpłacali zadeklarowane środki na walkę z ociepleniem.

Fundusz został zaproponowany dlatego, że państwa rozwijające się nie radzą sobie finansowo z finansowaniem skutków globalnego ocieplenia – a więc szkodami wywołanymi przez coraz częstsze i gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. Historycznie państwa najmniej rozwinięte, czyli kraje tzw. globalnego południa gospodarczo wyemitowały najmniej, ale ponoszą najdotkliwsze skutki zmian.

W 2020 roku kraje bogate obiecały biednym wypłacanie co roku 100 miliardów dolarów rocznie na walkę ze skutkami globalnego ocieplenia. Jednak dotychczas wypłaciły łącznie nieco ponad 90 miliardów. Dlatego kraje rozwijające się prą do tego, by fundusz stanowił pewny i stały mechanizm finansowania.

Chińska delegacja rządowa nie odniosła się do naszego pytania, czy na dziś jest w stanie zadeklarować utworzenie funduszu, chociaż wcześniej jej przedstawiciele deklarowali, że nie są takiemu pomysłowi przeciwni. Zapytaliśmy także, czy koniecznie potrzebują do utworzenia funduszu porozumienia z Amerykanami, z którymi stosunki są obecne nie najlepsze i czy nie mogą samodzielnie wpłacać środków do funduszu bez względu na to, co zrobią Amerykanie.

Zadaliśmy również pytanie dotyczące tego, ile Chiny mogłyby ewentualnie przeznaczać rocznie na taki fundusz. Byliśmy ponadto ciekawi, czy do 2050 roku osiągną neutralność klimatyczną i jaki będzie całkowity koszt transformacji energetycznej w Chinach.

Niechęć do rozmowy ze strony chińskiej może wynikać z blokady informacyjnej w tym kraju

Niestety delegacja chińska nie wyraziła chęci rozmowy i odpowiedzi na nasze pytania. Może to wynikać z blokady informacyjnej w tym kraju i strachu przed rozmową mediami, których Pekin nie może kontrolować, co może poskutkować wyjściem w świat przekazu niekorzystnego dla chińskich władz.

Dotychczas Chiny nie zadeklarowały jasno, czy poniosą konsekwencję szkód, które ich wysokie emisje powodują w państwach rozwijających się. Wydaje się więc, że nie chcą brać międzynarodowej odpowiedzialności za swój dynamiczny rozwój gospodarczy.

Oczywiście można podobne oskarżenia można kierować pod adresem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że John Kerry, specjalny wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu ds. klimatu przyznał, iż Stany Zjednoczone powinny przeznaczać więcej pieniędzy na klimatyczne reperacje i są gotowe to zrobić, ponadto są największym krajem fundatorem pomocy rozwojowej, która trafia właśnie do państw biednych.

Unia Europejska także zadeklarowała gotowość ponoszenia kosztów transformacji na rzecz krajów biedniejszych.