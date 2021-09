Chińczykom brakuje prądu. Pospiesznie skupują węgiel po każdej cenie

Północno-wschodnim przemysłowym sercem Chin wstrząsa kryzys energetyczny. Brak prądu spowodował wyłączenie sygnalizacji świetlnej, wind w budynkach mieszkalnych i sieci telefonii komórkowej 3G, a także zamknięcie fabryk. W obawie, że w domach zgaśnie światło i zabraknie wody, zaniepokojeni obywatele wywierają presję na rząd, aby zwiększyć podaż węgla.

Handlowcy zwracają uwagę, że zagwarantowanie importu może być znacznie trudniejsze do zrobienia, niż się powszechnie uważa.- Rosja musi najpierw zaspokoić popyt Europy, Japonii i Korei Południowej. Wysyłki eksportowe Indonezji zostały ograniczone przez deszczową pogodę w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a eksport Mongolii, głównie ciężarówkami, jest niewielki – przytacza opinię na ten temat Reuters.Eksperci oceniają, że w krótkoterminowej perspektywie jedyną sensowną polityką jest wykopywanie przez Chiny większej ilości węgla z ziemi, co z pewnością będzie niepopularnym pomysłem.Politycy wcześniej ostrzegali, że Chiny muszą zbudować więcej elektrowni węglowych, aby zrekompensować potencjalne niedobory energii w okresie 2021-2025 – przypomina Reuters. Oponenci twierdzą jednak, że prawda jest nieco inna. Wskaźniki wykorzystania w istniejących elektrowniach nadal pozostają na niskim poziomie. Ani jeden region nie zgłosił szczytowych obciążeń. Nie zbliżyły się one nawet do poziomu wyczerpania dostępnej mocy wytwórczej.