Chiny próbują zbudować małe reaktory atomowe. Pomogą odsalać wodę

Chiny poczyniły istotny krok w kierunku budowy pierwszego komercyjnego małego reaktora jądrowego (SMR). Urządzenie będzie gotowe za parę lat i może odmienić architekturę energetyczną wielu państw azjatyckich.

W 2021 roku, na chińskiej wyspie Henan rozpoczęto budowę pierwszego komercyjnego reaktora SMR Linglong One. Jak podaje serwis South China Morning Post firma China First Heavy Industries, która realizuje budowę elektrowni SMR (Small Modular Reactors), ukończyła ostatnio budowę głównego modułu elektrowni. Jest to największy element reaktora, który według doniesień prasowych został opracowany z wykorzystaniem chińskiej technologii.

Chiński SMR ma być gotowy do działania w 2026 roku

Plan ukończenia Linglong One jest przewidywany na rok 2026. Reaktor na wyspie Henan ma produkować miliard kWh energii elektrycznej rocznie i zasilać 526 tys. gospodarstw domowych. Jednym z zastosowań tego reaktora może być zasilanie procesu odsalania wody.

Linglong One był pierwszą konstrukcją, która przeszła kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Obiekt ma poradzić sobie z ekstremalnymi warunkami środowiskowymi i być odpornym na wiele awarii – podaje "South China Morning Post".

Reaktory SMR mogą mieć optymalne zastosowanie na chińskich wyspach na Morzu Południowo-Chińskim o małej populacji, które nie są podłączone do sieci energetycznej. Ponadto Chiny chcą eksportować swoją technologię do takich państw jak Filipiny czy Indonezja.